Lekari konačno otkrili: Evo koliko često treba da se menja četkica za zube, iznenadićete se

Koliko često bi trebalo menjati četkicu za zube?

Za očuvanje dobrog oralnog zdravlja, pored redovnog pranja zuba i čišćenja koncem, važno je i redovno menjanje četkice za zube. Stara četkica, bilo da je obična ili električna, može doprineti nepravilnom čišćenju, nakupljanju plaka i razvoju bakterija, što može dovesti do problema poput gingivitisa – upale desni.

Preporučeni interval zamene četkice

Stomatolozi savetuju da se četkica za zube menja na svaka tri do četiri meseca. Ako nosite aparatić za zube, trebalo bi da je menjate češće – svakih dva do tri meseca – zbog dodatnog habanja. Četkica tokom upotrebe skuplja bakterije iz usta, pa produžena upotreba povećava rizik od infekcija. Takođe, s vremenom se vlakna četkice troše, smanjujući njenu efikasnost u uklanjanju plaka i bakterija, što može dovesti do karijesa ili bolesti desni.

Zdravstveni rizici neadekvatne zamene

U težim slučajevima, problemi sa desnima mogu uzrokovati povlačenje desni i gubitak zuba, a neki istraživači su povezali bolesti desni sa povećanim rizikom od srčanih oboljenja, visokog krvnog pritiska i dijabetesa. Da biste smanjili rizik, menjajte četkicu i pre preporučenog roka ako primetite istrošenost vlakana. Takođe, obavezno zamenite četkicu nakon bolesti poput prehlade ili gripa.

Održavanje higijene četkice za zube

Osim redovne zamene, preporučuje se čišćenje četkice između pranja. Nakon svake upotrebe temeljno je isperite toplom vodom, a jednom nedeljno potopite četkicu u rastvor vode i vodonik-peroksida (1:1) na 15 minuta. Čuvajte četkicu uspravno da se osuši i držite je dalje od toaleta kako biste izbegli kontaminaciju bakterijama iz vazduha.

