Lekari tvrde da skoro svi pogrešno koristimo toalet papir: Sitni propusti mogu nas koštati zdravlja!

Možda banalno izgleda, ali većina nas tolet papir gotovo uvek pogrešno koristi. To je navika koja se ustali od malena i koja je teško podložna promenama. Ipak, lekari ističu da ukoliko to radimo na pravilan način, možemo sprečiti mnoge urološke i ostale infekcije.

Uprkos tome što u proseku provodimo tri sata nedeljno na toaletu, tehnika brisanja bi mogla da se poboljša. Ispostavilo se da greške koje pravimo mogu da ugroze naše zdravlje, a o tome je pisao i Dejli miror.

Ginekolozi su istakli i koje najčešće greške ljudi prave prilikom brisanja toalet papirom.

Evo gde najčešće grešimo

1. Pogrešan smer

Crevne bakterije veoma lako mogu da pređu, recimo iz crevne flore u vaginalnu. Kod žena je to posebno izraženo, a upravo tako može doći do velikog broja bakterija ili gljivica u genitalnom brisu ili u urinu. Upravo je to razlog zbog čega je veoma bitno da se radi vaginalni i cervikalni bris. Lekari smatraju da je veoma čest razlog upravo taj što se mnoge žene brišu od pozadi ka napred. Umesto toga, trebalo bi da se brišete od napred ka nazad, tačnije od pravca uretre prema dnu.

– U rektalnom području ima mnogo više bakterija, tako da biste želeli da izbegnete povlačenje toalet papira u pogrešnom pravcu. Prenošenje ovih bakterija napred može doprineti infekciji urinarnog trakta – objašnjava ginekolog dr Alisa Dvek.

2. Previše ili premalo toalet papira

Još jedna greška koju pravimo je to što koristimo previše ili premalo toalet papira. Savet je da bi trebalo da koristite dovoljno da biste bili sigurni da ste čisti, a istovremeno da budete isplativi i da izbegnete začepljenje WC šolje. Prema Martinu Ričardsu, direktoru higijenske tehnologije, trebalo bi da koristite u proseku 10 listića toalet papira po poseti toaletu. On je dodao da bi u suštini trebalo da pokušamo da ne obmotavamo toalet papir oko ruke, jer ga tako samo trošimo.

3. Izbegavajte mirisne toalet papire

Lekari takođe ne preporučuju korišćenje mirisnog toalet papira, jer iako lepo miriše, boje i hemikalije dolaze u kontakt sa našim najintimnijim mestima, što se nikako ne preporučuje. Da bi toalet papir dobro mirisao, koriste se hemikalije, a te hemikalije nisu dobre za vaše telo. Ovo može izazvati niz zdravstvenih problema, od gljivičnih infekcija do peckanja, svraba i otoka.

4. Perite ruke i pre odlaska u toalet

Konačno, od detinjstva su nam govorili da moramo da operemo ruke nakon odlaska u kupatilo. Međutim, prema Nacionalnom institutu za zdravlje, to bi trebalo da uradite i pre nego što se obrišete. Iz razloga da bi se izbegli zdravstveni problemi, kao što su infekcije urinarnog trakta, koje mogu da dođu od prljavih ruku.

