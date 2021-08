Lekarka otkrila jednu stvar koju nikada ne smete da uradite u javnom WC-u

Javni toaleti nešto su čega se mnogi groze i izbegavaju da ih koriste. Ali, kada je hitno ne može da se bira pa su se svi bar jednom našli u situaciji kada su morali da odu u WC kojim se koristi još stotine ljudi.

Mnogi se plaše da će se u javnom toaletu zaraziti polno prenosivim bolestima, ali dr. Preti Daniel kaže da je to skoro nemoguće. ‘Veća je verovatnoća da će vas udariti grom dok jašete leteću svinju nego da dobijete polno prenosivu bolest u javnom WC-u, molim vas ne brinite’, kaže ona.

Jedine bolesti koje možete pokupiti iz javnih toaleta su ešerihija Coli i salmonela, ali postoji jedna stvar koju mnogi rade, a mnogo je opasnija od svih bolesti.

Dok pokušavate da obavite nuždu i lebdite iznad WC šolje kako je slučajno ne biste dotakli, veća je šansa da ćete dobiti urinarnu infekciju.

‘Mnogi žure kako bi što pre obavili nuždu, a to može dovesti do urinarne infekcije jer ako ne ispraznimo bešiku do kraja, telo izlažemo opasnim bakterijama’, kaže dr. Daniel.

Ona savetuje da je stoga najvažnije kod korišćenja javnog toaleta dobro ‘obaviti posao’, a nakon toga oprati ruke sapunom i po mogućnosti dezinfekcionim sredstvom.

