Lekarka otkrila koji je ubedljivo najgori način smrti: „Ta obdukcija je bila kao scena iz horora“

Bivša medicinska istražiteljka otkrila je koja joj je obdukcija bila ‘najgora noćna mora’. Dr. Džudi Melinek koja je radila u Njujorku, daje jezivi uvid u svoju karijeru u svojim memoarima Working Stiff: Two Years, 262 Bodies, and the Making of a Medical Examiner, koje je napisala u koautorstvu sa svojim suprugom, T.J. Melinekom.

Bivša medicinska istražiteljka otvorila je priču o najgoroj smrti koju je videla dok je radila za Kancelariji glavnog medicinskog istražitelja (OCME). Ona kaže za Njujork tajms da je za svoje dve godine na OCME-u da su najgore noćne more koje je ikada imala bile nakon što je obavila obdukciju barmena po imenu Šon Dojl.

Prijatelj ga bacio u vruću vodu

Dojl je bio u gradu na piću sa svojim prijateljem i devojkom njegovog prijatelja tokom Božića 2022. godine. Na putu kući, njegov prijatelj je optužio Dojla da flertuje s njegovom devojkom i krenuo je da ga udara. Na žalost za Dojla, tu nije stao, njegov prijatelj zaključio je svađu bacivši ga u otvoreni šaht. Prijavljeno je da je pad od otvora šahta do dna iznosio 5.5 metara, a da stvar bude gora, Dojl nije sleteo na čvrsto tlo, već u vruću vodu. Još veća nesreća po Dojla, preživeo je pad.

Pozvani su bolničari i vatrogasci, ali tunel je bio pun pare i izmereno je 148 stepeni Celzijusa. I tako, uprkos Dojlovim povicima u pomoć, nisu uspeli da stignu dole kako bi ga spasili. Dojlovo telo kasnije je izvučeno s mesta neverovatnih četiri sata kasnije, a temperatura mu je izmerena na 51 stepeni Celzijusa. Međutim, dr. Melinek dodaje da je telo verovatno bilo još toplije, jer je termometar pokazivao samo do 51. Kad ga je dr. Melinek pregledala, Dojlu se oljuštio spoljni sloj kože, a iznutra mu je telo bilo kuvano.

Dr. Melinek je otkrila da Dojl nije pretrpeo nikakvu povredu glave pri padu, niti je imao slomljene kosti, što znači da je Dojl bio ‘potpuno pri svesti’ jer je bio ‘skuvan kao jastog’. Čovek koji je gurnuo Dojla u šaht kasnije je optužen za ubistvo drugog stepena, piše New York Times, a prenosi Klik.hr.

