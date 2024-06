Lekcije za žive: Stvari za kojima ljudi najviše žale pred smrt

Na kraju života i kada su ljudi neizlečivo bolesni, perspektiva života je drugačija, pa zapravo razmišljaju na specifičan način, mnogi imaju slične zaključke. Naime, mnogi ljudi žele da su izrazili više ljubavi i više oprostili i svojim poslednjim rečima u životu pokazali zahvalnost ljudima u svom životu, naglasio je onkolog Sidarta Mukerdži tokom govora na svečanosti na Univerzitetu u Pensilvaniji.

Takođe, ljudi često žale što ne čine dovoljno za sebe, kaže Broni Ver, autorka knjige „Pet najvećih žaljenja umirućih“ i bivša radnica na palijativnoj nezi. Ver je provela osam godina pomažući ljudima koji su bili teško bolesni, od kojih su mnogi umrli.

Obratila je pažnju na krivicu i kajanje koje su ljudi izražavali na samrtnoj postelji i shvatila da je to velika lekcija koju ljudi mogu naučiti od njih.

Njena knjiga ističe pet fraza koje je najčešće čula:

Voleo bih da imam hrabrosti da živim život veran sebi, a ne život koji drugi očekuju od mene.

Voleo bih da se nisam toliko trudio.

Voleo bih da imam hrabrosti da izrazim svoja osećanja.

Voleo bih da sam ostao u kontaktu sa svojim prijateljima.

Voleo bih da sam sebi dozvolio da budem srećniji.

Prvo žaljenje je ono koje je najčešće čula, odnosno što su ljudi više verovali u sebe, a nisu živeli po nekim očekivanjima okoline.

– Kada ljudi shvate da je njihov život skoro gotov i jasno pogledaju unazad, shvate koliko snova ostaje neostvareno – objasnila je Ver.

– Većina ljudi nije ispunila ni polovinu svojih snova i morala je da umre znajući da je to zbog izbora koje su napravili ili nisu – dodala je ona.

Možete izabrati fakultet, karijeru ili posao jer to žele vaši roditelji. Možda ste žrtvovali svoje snove o putovanju svetom da biste ostali blizu svojih najmilijih. Zbog toga, ponekad pri donošenju odluka treba staviti sopstvene interese i sreću na prvo mesto – savetuje Ver.

Davanje prioriteta poslu iznad svega je rizik za vaše mentalno zdravlje i odnose sa ljudima oko vas.

Milijarder, suosnivač Majkrosofta, Bil Gejts, naučio je to na teži način, rekao je tokom govora na svečanosti na Univerzitetu Severna Arizona prošle godine.

– Kad sam bio mlad, nisam verovao u odmor. Nisam verovao u vikende. Nisam verovao ni ljudima sa kojima sam radio. Naime, tada nisam shvatao da je život nešto više od posla – rekao je Gejts. To se promenilo tek kada je postao otac.

– Ne čekajte koliko sam ja da naučite ovu lekciju. Odvojite vreme da negujete odnose sa drugim ljudima. Slavite svoje uspehe, oporavite se od gubitaka. Napravite pauzu kada vam je potrebno. Opustite se i olakšajte ljudima oko sebe kada im zatreba – savetuje on.

– Ulaganje vremena i pažnje u svoje prijatelje i porodicu, stavljanje svojih najboljih interesa na prvo mesto i vernost sebi igraju ulogu u vašoj opštoj sreći i zadovoljstvu životom, kaže Ver.

Većina ljudi to ne shvata dok ne bude prekasno.

– Mnogi nisu do kraja shvatili da je sreća izbor. Ostali su zaglavljeni u starim obrascima i navikama. Takozvana ‘udobnost’ familijarnosti prelila se u njihove emocije… Ali u stvari, čeznuli su za smehom, zabavom i glupostima u svom životu. Život je izbor, to ne smete zaboraviti, to je vaš život. Birajte svesno, mudro, pošteno. Birajte sreću – savetuje Ver, piše CNBC, a prenosi 24sata.hr.

