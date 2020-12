Lepa manekenka je na vrhuncu karijere napustila sve i zamonašila se (foto)

Olaja Oliveros, poznata španska manekenka i glumica, iz korena je promenila svoj život posle jednog putovanja.

Na vrhuncu uspešne karijere, ova lepotica iz Galicije, odlučila je da priključi redu Sv. Mihajla kao opatica.

Manekenka je jednu posetu utočištu u Portugalu navela kao trenutak koji je uticao da donese tu bitnu odluku 2014. godine. Iako nije mnogo govorila o svom privatnom životu, za španske medije je otkrila da je i pored velikog profesionalnog uspeha bila nesrećna i da je prilikom posete hramu osetila „unutrašnji zemljotres“.

Kasnije, kako je rekla, nije mogla da iz glave izbaci sliku sebe obučene u odoru kaluđerice, a to joj se isprva činilo ‘suludo’. Nakon što se konsultovala sa sveštenikom u Madridu, Olaja je shvatila da je ‘poziv stigao od samog Boga’.

