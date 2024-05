Linije na unutrašnjoj strani zgloba otkrivaju šta vam sudbina donosi: Samo retki imaju čak četiri

Saznajte šta ove linije otkrivaju o vama

Vodoravne ili zakrivljene linije na unutrašnjoj strani zglobova su one koje se manje spominju, manje tumače i na njih se manje obraća pažnja. Ipak, kao i linije dlanova i one prema nekim tumačenjima imaju svoja značenja, koja otkrivaju mnogo o vašem životnom putu.

Navodno, postoji mnogo toga što se može saznati tumačeći crte na dlanovima, a jedna od najčešćih „istina sa dlana“ je da su ljudi kojima linije na dlanu čine oblik slova „M“ nadareni i posebni.

Većina ljudi ima od dve do tri linije na zglobu, a prva linija ili narukvica označava razdoblje od 23 do 28 godina, druga od 46 do 56, treća od 69 do 84 godina, a četvrta predstavlja više od 84 godine života.

Savijte šake prema unutrašnjosti kako bi se linije bolje ocrtale i krenite sa analiziranjem.

Prva linija

Prva linija je najvažnija ako je jasna, neprekinuta i duboko definisana. Tada osoba može da očekuje da će uživati u zdravlju i snazi.

Ukoliko je nejasna, slomljena i slabo definisana, tada se smatra da je osoba slabijeg i krhog zdravlja.

Druga linija

Prema drugoj linije se procenjuje očekivano bogatstvo za osobu. Ukoliko je jasno definisana, ravna i neisprekidana, osoba može očekivati veliko blagostanje i sreću.

Treća linija

Treća linija predviđa očekivanu slavu i moć. Ako je ravna i neisprekidana, verovatno je da će osoba u toku života imati veliki uticaj.

Četvrta linija

Ona je obično paralelna sa trećom i gleda se kao svojevrsni bonus. Ako ste jedna od retkih osoba koje imaju tu liniju, znači da vam ona snaži i učvršćuje sve što na šta vam je ukazala treća linija, piše Your Tango.

