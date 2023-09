Ljubavni test od samo 6 pitanja otkriva kakvi ste kada volite: Proverite odmah

Testovi ličnosti mogu da otkriju mnogo toga potisnutog i tajanstvenog o nama i često tih karakteristika nismo ni svesni. Danas ćemo vam pokazati kako kroz samo 6 pitanja možete da saznate kakvi ste u ljubavi i da li srce predajete olako ili ga čuvate za pravu osobu.

Pročitajte prvo pitanje u testu pa odgovorite na njega, tek tada pročitajte značenje odgovora. Učinite isto s ostalim pitanjima po redu. Nemojte tumačenje čitati unapred jer test neće imati smisla, prenosi Sensa.hr.

Pitanja

1. Hodate prema kući svoje devojke ili momka. Dve su staze do njegove/njene kuće. Jedna staza je ravna i njome ćete brzo stići do kuće, ali je monotona i dosadna. Druga staza je znatno duža, ali je prepuna divnih prizora i zanimljivih stvari koje se mogu videti. Koju stazu biste odabrali da stignete do kuće voljene osobe, dugu ili kratku?

2. Na putu nailazite na dva grma ruža. Jedan je grm crvenih ruža, a drugi belih. Odlučite da uberete 20 ruža za voljenu osobu, u bilo kojem odnosu. Koliko biste ubrali belih, a koliko crvenih? Možete odabrati sve u jednoj boji ili kombinaciju dve.

3. Stigli ste do kuće vaše voljene osobe. Član njene porodice otvara vrata. Biste li radije da on pozove vašeg momka/devojku ili ćete to uraditi sami?

4. Penjete se do sobe vašeg momka/devojke, ali soba je prazna. Odlučujete da ostavite ruže. Stavljate li ih na prozorsku dasku ili na krevet?

5. Kasnije, vreme je za spavanje. Vi i vaš momak/devojka odlazite na spavanje u odvojene sobe. Ujutro kada je vreme za buđenje, ulazite u njegovu/njenu sobu. Kada uđete, spava li on/ona još ili je budan/budna?

6. Odlazite kući. Vraćate li se kratkom, dosadnom stazom ili dužom, zanimljivijom?

Tumačenje odgovora

1. Staza predstavlja vaš stav prema zaljubljivanju. Ako idete kraćom stazom, zaljubljujete se brzo i lako. Birate li dužu stazu, dajete sebi vremena i ne zaljubljujete se brzo.

2. Broj crvenih ruža predstavlja koliko dajete u odnosu, a broj belih predstavlja koliko očekujete za uzvrat od partnera. Na primer, ako ste izabrali 18 crvenih i 2 bele, vi dajete 90 posto, a očekujete 10 posto zauzvrat.

3. Ovo pitanje predstavlja vaš odnos prema problemima u vezi. Ako ste zamolili člana porodice da pozove vašu voljenu osobu, tada ste skloni da izbegavate probleme i nadati se da će se oni rešiti sami od sebe. Ako ste sami otišli do nje, onda ste direktna osoba i volite da rešavate probleme.

4. Mesto na koje ste odložili ruže predstavlja koliko često želite da viđate svog momka/devojku. Ako ste ih stavili na krevet, volite da se često viđate s njim/njom. Ako ste ih stavili na prozorsku dasku, u redu vam je ako se ne viđate često.

5. Ovo predstavlja vaš stav prema karakteru voljene osobe. Ako on/ona još spava, volite je takvu kakva jeste. Ako ste je zatekli budnu, očekujete da se ona promini zbog vas.

6. Put kući govori o tome koliko dugo ostajete zaljubljeni. Ako ste izabrali kraću stazu, vaša za ljubljenost brzo prestaje. Ako ste odabrali dužu stazu, skloni ste dugo biti zaljubljeni.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.