„Ljudi će za osam godina postati besmrtni“: Naučnik otkrio bizaran način kako

Ljudska bića mogla bi da postignu besmrtnost u narednih osam godina, smatra stručnjak za budućnost. Naravno, puno je nagađanja uključeno u to kada ste stručnjak za stvari koje se još nisu dogodile.

Zapravo, nekoga ko zarađuje za život od kockanja mogli biste nazvati ‘stručnjakom za budućnost’, iako je i dalje u krivu verovatno jednako toliko puta koliko je i u pravu. Ali, kao što će vam svaki kockar reći, najvažniji su trenuci kada ste bili u pravu.

Pogodio je neke stvari

Imajući to na umu, možda je Rej Kurcvel jedan takav stručnjak čije bi mišljenje moglo da bude vredno našeg vremena. U prošlosti je imao nekoliko velikih pogodaka, uključujući predviđanje iz 1990. godine, kada je rekao da će računar moći da pobedi najboljeg svetskog šahistu do 2000. godine.

Godine 1997. Deep Blue je pobedio Garija Kasparova, čime je ta izjava postala istinita. Kurcvel je takođe rekao u prošlosti da će mobilni ručni uređaji poput pametnih telefona biti budućnost. U svakom slučaju, nedavno je dao i neka značajna predviđanja o veštačkoj inteligenciji i ljudskoj besmrtnosti.

On smatra da će veštačka inteligencija pobediti Turingov test, koji je napravljen da pokaže mogu li mašine da pokažu inteligentno ponašanje poput čoveka, pre 2030. godine, piše Klik.hr.

Veštačka inteligencija će napredovati

Moraćemo da pričekamo na to, ali veštačka inteligencija nije tako daleko od toga da se uverljivo ponaša kao čovek, moramo priznati. Ali, hoće li ljudi ikada postići besmrtnost?

Veruje da će se to dogoditi do kraja ove decenije, što bi bio zaokret u čovečanstvu o kojem će se učiti u školama. Ali da li uopšte želimo besmrtnost? To je egzistencijalno pitanje za neki drugi dan, ali pogledajmo šta sam Kurcvel kaže o tome.

Rekao je za Futurism: “2029. je dosledan datum koji sam predvideo kada će veštačka inteligencija proći valjani Turingov test i time postići ljudski nivo inteligencije. Odredio sam datum 2045. za ‘Singularnost’, kada ćemo umnožiti svoju efektivnu inteligenciju milijardu puta spajanjem s inteligencijom koju smo stvorili.“

U podcastu sa naučnikom Leksom Fridmanom, dodao je da veruje da ćemo moći da ‘produžimo ljudski životni vek’ za ‘više od godinu dana svake godine i dodao je da misli da ćemo moći stići do besmrtnosti već krajem ove decenije’.

Kako bismo to tačno uradili?

Pa, Kurcvel je rekao da bi se to moglo dogoditi kroz nanobote koji lutaju našim krvnim sudovima proveravajući kako smo, i koji prenose misli i sećanja u cloud storage (skladište naše misli i sećanja).

Zvuči li to kao nešto što bi vas zanimalo? Uopšte ne zvuči distopijski ili zastrašujuće, zar ne? Samo ćemo morati da vidimo kako će nauka napredovati…

