Ljudi na samrti prolaze ove faze: Poslednja ledi krv, događaju se čudne stvari

Gubitak voljene osobe nikada nije prijatno iskustvo, a može biti i neverovatno teško.

Da bi pružila malu podršku onima koji se pripremaju za smrt voljene osobe, medicinska sestra za palijativno zbrinjavanje Džuli Mekfeden je objasnila šta je „aktivno umiranje“. Džuli (41) je na društvenoj mreži TikTok objasnila znake kroz koje neko prolazi kada umire, što može biti najstrašnije.

Koje su faze umiranja

Bolničarka, koja je takođe napisala knjigu, često deli video zapise kako bi pomogla u „normalizaciji smrti i umiranja“ u nadi da će ublažiti strah i stigmu.

Nakon ranijih faza uključujući „usporavanje“, „slabljenje snage“ i „fazu tranzicije“, Mekfaden je objasnila da je proces „aktivnog umiranja“ poslednja faza pre nego što osoba umre. „Faza aktivnog umiranja je ono što plaši ljude jer nisu navikli da to vide i ne znaju šta se dešava“, objasnila je ona.

Medicinska sestra je objasnila da će u ovom trenutku vaša voljena osoba verovatno biti potpuno bez svesti, bez hrane ili vode, jer to može trajati danima. Ona je dodala da će za to vreme biti i inkontinentni.

Možda je jedan od najuznemirujućih delova ove faze promena u disanju, koju je Mekfeden opisala kao prilično čudan.

Ona je objasnila: „To je bukvalno samo malo pljuvačke koja im se skuplja u zadnjem delu grla jer su im usta otvorena, disanje prelazi preko pljuvačke i izaziva grgljanje.“ Pored ovog zvuka koji mnogi neće zaboraviti, može doći i do „metaboličkih promena“ uključujući razliku u boji kože, kao i visoke i niske temperature. Naravno, ovo može biti prilično uznemirujuće videti, ali bolnička sestra je uverila da je sve to normalan deo smrti i umiranja i rekla da to neće povrediti voljenu osobu.

„Važno je biti informisan o tome kako smrt zapravo izgleda. Filmovi i televizija to ne prikazuju na pravi način, ljudi to vide u stvarnom životu sa svojim najmilijima i izbezumljeni“, rekla je ona.

Medicinska sestra je takođe ranije rekla da je istraživanje pacijenata u hospisu koji su iskusili „aktivno umiranje“ pokazalo da većina pacijenata koji ne reaguju i dalje reaguju na različite zvukove koji se puštaju, a neki ljudi i dalje mogu da čuju stvari sve do svojih poslednjih trenutaka.

