Ljudi obožavaju da čuju ove rečenice, čak i kada znaju da nisu istina

Uspešna komunikacija, osim što utiče na odnose s drugim ljudima, utiče i na našu sliku o sebi, samopoštovanje, uspeh, bilo u školi, na poslu, čak i u ljubavi. Ako znate šta je to što vam prija da čujete od drugih, onda vam to može pomoći da popravite i svoje komunikacijske veštine, jer je poznato da se one uče.

Svako od nas poznaje bar jednu osobu koja zrači pozitivnom energijom i pored koje se dobro osećamo, jer uvek ume da kaže pravu stvar i kojoj su sva vrata otvorena baš zbog toga. Takođe, svima nam se dešava da se prisetimo nekih situacija i zažalimo što se nismo bolje poneli. Naš ego želi da bude prihvaćen i da ljudi misle da smo posebni, ali prija mu i kada se ljudi oko nas osećju srećno i posebno.

A svemu tome doprinose, može se reći sitnice – reči i fraze koje, kada nam ih neko kaže ili mi nekome uputimo čine da se svi dobro osećamo. To nisu rečenice kojima treba da osvojite nečije srce, niti da se dodvorite pretpostavljenom, to su rečenice koje prijaju i našim roditeljima, deci, prijateljima, kolegama, susedima. Ako se potrudimo i počnemo da ih redovno primenjujemo, a ne samo po potrebi, možda ćemo i sami postati bolje osobe.

1. Mislio sam na tebe

Najbolja stvar kod ove rečenice je to što je uglavnom tačna. Svakoga dana pomislimo na neke ljude i zapitamo se kako su, zažalimo što se dugo nismo videli ili što smo se udaljili. To što ćete nekome reći da ste mislili na njega ili da vam nedostaje druženje sa njim, prijaće svačijem uhu.

2. Dobro izgledaš

„Dugo se nismo videli, baš sam mislio na tebe, dobro mi izgledaš“ – ko ne voli da čuje ove reči. Dobro izgledaš ne kao kurtoazni kompliment, jer ukoliko je neodmeren može biti pogrešno shvaćen. Navodno, žene jedna drugoj redovno upućuju ovakvu vrstu komentara, a nije tajna da i muškarci vole da ih čuju.

3. Šta ti misliš o?

Ljudi vole da dele svoja iskustva. Vole da pričaju o lekcijama koje su naučili i vole da znaju da se njihovo mišljenje uvažava i poštuje. Zato kada razgovaramo sa nekim o temama za koje znamo da su njemu važne ili da su njegova profesija, treba čuti šta ima da nam kaže. Čudno je, ali zbog toga će nas upravo oni mnogo više ceniti, a i prijateljstva će biti mnogo čvršća ukoliko se potrudite da saznate nešto o tuđim stavovima, osećanjima i pogledima na svet.

4. Rekao si mi da radiš nešto, kako napreduje?

Kada neko zapamti nešto što ste mu pričali i pita vas šta se sa tim dešava i kako napreduje, naravno da ste srećni jer time vam dokazuje da mu je stvarno stalo do vas. Naročito ako ste zapamtili neki detalj. Što veća sitnica, to je osećanje zadovoljstva veće, jer tako stavljamo do znanja da smo slušali.

5. Poslušao sam tvoj savet

Neko je prihvatio vaš savet i utvrdio da mu stvari sa kojima je imao problema bolje funkcionišu. Zadovoljstvo zbog saznanja da ste nekoga uputili u pravom smeru, da ste pomogli, da ste pozitivno uticali na nečiji život je neprocenjivo.

6. Stvarno ti se divim zbog toga

Svako od nas poseduje neki kvalitet vredan poštovanja. Time što ćete mu staviti do znanja da prepoznajete i cenite taj kvalitet sigurno neće narušiti vaše odnose, naprotiv. Takođe, i ovde je važno ako primetite i istaknete neki detalj.

7. Video sam nešto i to me podsetilo na tebe

Čuli ste neku pesmu i setili se kome je omiljena, gledali ste film i setili se svoje prijateljice ili prijatelja sa kojim ste ga gledali, videli nešto u prodavnici i pomislili da bi se nekome koga znate sigurno dopalo – kažite im to, mnogo će im prijati, a mišljenje koje imaju o vama će sigurno biti znatno bolje, što će vam sigurno popraviti reputaciju u društvu, prenosi RTS.