Ljudima rođenim na ove datume smeši se sudbinska sreća: U naredna 3 meseca čeka ih period koji će im obeležiti sledećih 11 godina

Jupiter, planeta blagostanja, bogatstva, radosti, sreće i velikodušnosti, 26. maja prošle godine ušla je u novi znak Zodijaka – Blizanci, i tu ostaje još samo 3 meseca, do 09.06.2025.

Naime, Jupiter u Blizancima donosi pomalo zbunjujući horoskop, u jednom periodu će vam doneti velike mogućnosti, mogućnost da pomerite granice u nekoj oblasti svog života, ostvarite ono čemu dugo težite ili dostignete novi nivo u nečemu, a u drugom periodu donosi intenzivnu napetost, borbu za novi životni standard i borbu da iskoristite prilike koje su vam date.

Najveći uticaj ima na ljude rođene u ovim periodima i u ovim godinama:

Prethodni put je Jupiter bio u Blizancima u periodu od 22. jula 1988. do 30. jula 1989. godine, zatim od kraja juna 2000. do 12. jula 2001. i na kraju od 12. juna 2012. do 25. jula 2013. godine.

Važno je obratiti pažnju na ove periode, jer svi oni koji su rođeni u ovim periodima, kao i oni koji su 2024. i 2025. godine napunili 12, 24, 36, 48, 60, 72 i 84 godine, najviše mogu da osete promene u njihove živote i uticaj ovog tranzita.

Svi oni ulaze u vrlo specifičan period koji im daje priliku da postave nove ciljeve u svojoj karijeri i profesionalnoj sferi i da se popnu na društvenoj lestvici. Ako vam karijera nije prioritet, možete preispitati svoje preferencije, promeniti prioritet životnih vrednosti ili ključnih pogleda na svet.

Vaša životna filozofija će doživeti promene koje će uticati na vas u narednih 11 godina – zato je ovaj period toliko važan.

Ovo je vaša prilika da stvorite čvrstu osnovu za budući uspeh i ne smete je propustiti.

Takođe, ljudima rođenim u ovim periodima u narednoj godini mogu se desiti sledeće stvari:

– udaje

– dolazak pridošlica

– dolazak unuka

– početak novog koraka u obrazovanju

– početak novog projekta

– kupovina nove nekretnine ili selidba

– promena posla ili pronalaženje prvog posla

– značajan materijalni napredak, toliko da će uticati na njihov autoritet i status u društvu.

