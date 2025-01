Loše vam ide na poslovnom planu? Ako se prepoznajete u uvih 5 situacija možda vas „koči“ trauma iz detinjstva

Pet znakova koji pokazuju uticaj trauma iz detinjstva na karijeru

Način na koji smo vaspitavani i iskustva iz detinjstva mogu i te kako uticati na naš poslovni uspeh, ispričala je za Forbes terapeutkinja za decu i porodicu Kejti Karino, koja ima iskustva u marketinškoj industriji.

Kao terapeutkinja susretala se, kaže, s mračnim pričama, a neki njeni pacijenti doživeli su strašne traume, kao što su silovanje, incest, zavisnosti, sklonost suicidu i slično.

Karino je nakon nekog vremena postala savetnica za karijeru i tada je, kaže, shvatila povezanost između onoga što ljudi dožive u detinjstvu i onoga što se kasnije događa sa njihovim karijerama.

Disfunkcionalnost unutar pojedinih porodica često se kasnije preslikava na profesionalno okruženje pojedinca. Karino je izolovala pet znakova koji pokazuju uticaj trauma iz detinjstva na karijeru.

Plašite se da se zauzmete za sebe: Strah od zauzimanja za sebe često je kočnica na putu do uspeha, a mnogi ljudi to se ne usuđuju jer nije bilo sigurno to činiti u detinjstvu. Neki su zbog pokušaja zauzimanja za sebe kao deca bili kažnjavani, drugima je rečeno da su njihova mišljenja glupa ili detinjasta, treći su ismejani. Ukratko, naučili su da je zauzimanje za sebe najkraći put do poniženja.

Niste svesni svojih vrednosti: Ljudi koje stalno preskaču kod unapređenja, koje na poslu ne poštuju ili ih dovoljno ne plaćaju, često za sebe misle da su bezvredni. Pitaju se da li su dobri u nečemu i šta vredno uopšte mogu ponuditi. Ti osećaji ne nastaju preko noći i često se javljaju kod osoba koje su roditelji iz nekog razloga zanemarivali u detinjstvu.

Osećate se napadnuto i burno reagujete: U poslovnom okruženju često se susrećemo sa ljudima koji ne umeju da se povežu sa drugima, koji ne mogu da saosećaju i emocionalno su neuravnoteženi. Često reaguju burno i sve doživljavaju kao uvredu i poniženje. Skloni su negativnom razmišljanju, a razgovor s njima brzo se pretvara u sukob. Razlog se može kriti u detinjstvu, odnosno strogim roditeljima koji su bili skloni da deci govore da nisu dovoljno pametna i sposobna ili u nekoj drugoj traumi koja se povezuje sa osećajem kompetentnosti i sposobnosti.

Usvojili ste narcizam od svojih roditelja: Deca roditelja koji imaju poremećaj ličnosti povezan s narcizmom verovatno će i sama u odraslom dobu imati sličnih problema. Osim što će i sama najverovatnije postati narcisoidna, deca koju odgajaju takve osobe svoje strahove, krivicu, poniženje, strah i slične traume sa kojima se nisu naučili nositi često će projektovati na druge.

Ne verujete da ste u stanju da pokrenete promenu: Poslovni ljudi koji se boje promena često su se u detinjstvu nalazili u teškim situacijama koje nisu imale srećan ishod. Njihovi roditelji i drugi autoriteti nisu ih podučili da naše razmišljanje i delovanje može rezultirati različitim ishodima i mogućnostima, uključujući i one pozitivne.

Dobra vest je da je sve navedene probleme moguće rešiti uz pomoć odgovarajuće terapije. No, prvi korak je prepoznavanje problema, pa ako ste se prepoznali u nekom od opisanih primera, već ste na dobrom putu.

