Majci umrlo dvoje dece, mislila da su odvojene tragedije: Onda je saznala jezivu istinu

Skrhana Lora Grej godinama je oplakivala svoje dvoje dece, verujući da je bez njih ostala u odvojenim užasnim tragedijama. Bila je to nezamisliva patnja, veća nego što bi ijedna majka trebalo da podnese. Međutim, još više boli i patnje usledilo je kada je užasna istina izašla na videlo. Njen bivši partner ubio je Rubi koja je imala samo 24 sada i 21-mesečnog Logana u izopačenom pokušaju da natera Loru da ostane s njim, piše Dejli Miror.

Lora danas kaže da je proganjaju misli o tome kako su njeni mališani umrli i da je razdire krivica što nije mogla da ih spasi od Džordana Monahena. „Stalno se osećam krivom, svaki dan osećam krivicu i stalno mi kroz glavu prolazi misao jesam li mogla nešto da uradim drugačije. Nosim to sa sobom svaki dan. Nosiću to sa sobom do kraja života“, kaže 29-godišnja Lora.

Istina izašla na videlo pet godina nakon smrti dece

Mala Rubi ugušena je u svojoj kolevci u porodičnoj kući u Blekburnu. Osam meseci kasnije, Monahen je ubio Logana u kabini bazena da bi potom njegovo telo dovezao kući u dečjim kolicima. Lekari su zaključili da je Rubi imala upalu pluća, dok uzrok Loganove smrti nisu uspeli da ustanove. Lora nikada nije sumnjala da su deca umrla od ruke njihovog oca.

Ali pet godina kasnije, 2018. godine, izašle su na videlo informacije o smrti još jednog deteta, a policija je uhapsila 30-godišnjeg građevinskog radnika Monahena pod sumnjom za ubistvo. Zastrašujuće, dok je bio na slobodi nakon plaćanja kaucije i dok je istraga bila u toku, ubio je svoju devojku Evi Adams (23) smrtonosnim koktelom tramadola i diazepama.

U decembru je Monahen proglašen krivim za tri ubistva i dva pokušaja ubistva neidentifikovanog deteta. Osuđen je na minimalno 40 godina zatvora. Zastrašujuće, pokazalo se da je pokušao da uguši Rubi nekoliko dana pre njene smrti.

Idila prekinuta na užasan način

Lora kaže da je porodica imala najbolji Božić ikad nakon što je Rubi rođena 8. decembra 2012. godine: „Osećala sam se kao najsrećnija mama na svetu, sa svojom malom porodicom. To je bilo sve što sam ikada želela. Bio sam odlučna da svojoj deci pružim sve što sama nisam imala.“

Ali ova idila će uskoro biti prekinuta na užasan način. Lora je na spratu kuće slagala odeću kad je začula kako je Monahen doziva. Kad je dotrčala dole, videla ga je kako drži Rubi, koja se borila za vazduh. Uspaničena Lora pozvala je hitnu pomoć i Rubi je tri dana zadržana u bolnici. Ali, na samu Novu godinu, dan nakon što je otpuštena, Monahen je ubio.

„Deca su bila u krevetu, gledali smo film i tako dočekali Novu godinu. Potom sam otišla na spavanje. Džordan je ostao budan kako bi Rubi dao flašicu u dva sata ujutro. Probudila sam se u ranim jutarnjim satima zbog Džordanovih povika da Rubi ne diše. Potrčala sam dole i čim sam je ugledala, shvatila sam da je umrla. Pozvali smo hitnu pomoć i otišli s njom u bolnicu, ali bilo je prekasno“, govori Lora.

Smrt prvo pripisana akutnoj upali pluća

Usledila je rutinska policijska istraga i Rubina smrt pripisana je akutnoj bronhijalnoj upali pluća. Lora je bila potpuno skrhana: „Potpuno sam se slomila nakon što je Rubi umrla. Oslanjala sam se na Džordanovu podršku. Bio je vrlo snažan i praktičan. Isplanirao je sahranu, a onda se vratio na posao. Samo je nastavio da radi. Ali opet, pomislila sam da mora ostati jak zbog mene.“

„Nisam ništa sumnjala. Usredsredili smo se na Logana, jer je on bio sve što nam je ostalo. Džordan je imao jako blizak odnos sa svojim sinom“, dodala je. Ali tenzije između njih dvoje su se povećale kada je Lora otkrila da njen verenik ne plaća stanarinu i da je postao ozbiljno zavistan od kockanja. Još uvek u grču tuge, rekla je Monahenu da je veza gotova i da mora da se odseli.

Ubio sina dan nakon što mu je rekla da prekida vezu

Već sledeći dan, Džordan je ubio Logana. Odveo je dete na lokalno kupalište i ugušio ga u svlačionici. Dovezao je dete kući u kolicima s navlakom za kišu, pretvarajući se da spava.

„Džordan mi je rekao da probudim Logana dok on izađe da pokupi picu. Znala sam šta se dogodilo u trenutku kada sam podigla pokrivač za kišu. Izgledao je isto kao Rubi. Džordan je pokušao oživljavanje. Pokušao je tako da prikrije ono što je uradio, napravio je predstavu, znajući da je već mrtav. Bila sam šokirana, potpuno uništena“, rekla je Lora.

Monahen je davao jezive intervjue, govoreći o slomljenom srcu svoje porodice zbog gubitka dvoje male dece, moleći „za odgovore“. Izbezumljena mama je doživela slom i primljena je u bolnicu kako bi dobila psihijatrijsku pomoć. Ali ona i Monahen su obnovili svoju vezu, a Lora o tome kaže: „Džordan me je posećivao svaki dan. Bio je stvarno podrška. On je bio veza s moje dvoje dece, jedini koji je znao kako se zaista osećam.“

Ubio novu partnerku dok je bio na slobodi uz kauciju

Par je pokušao da nastavi sa zajedničkim životom, ali Monahen je ponovo počeo da se kocka pa je Lora konačno prekinula njihovu vezu. Zatim je 2018. stigla vest da se smrtni slučajevi ponovno istražuju. Monahen je uhapšen, ali ipak je dobio priliku da ponovo napadne. Dok je bio na slobodi uz kauciju, u oktobru 2019. godine ubio je svoju novu partnerku i lažirao poruku o samoubistvu nakon što je ona pokušala da prekine njihovu vezu.

Tokom 10-nedeljnog suđenja na sudu u Prestonu, porotnicima je rečeno da je Monahen počinio ubistva jer nije mogao da se suoči s odbijanjem svojih partnera. Lora kaže da je Monahen ubio Rubi i Logana kako bi je naterao da ostane s njim, znajući da neće otići ako izgube dete.

„Znao je da imamo problema i mislim da je to uradio kako bi nas zbližio, znajući da ću se osloniti na njega kao podršku. I jesam. Oslonila sam se na njega, a on je znao da mi je potreban. To je bilo pitanje kontrole“, objašnjava Lora.

Nadgrobni spomenik na Rubinom grobu odaje počast „maloj princezi“ i na njemu piše: „Našoj ljubavi, mama i tata.“ Lora tada nije imala pojma da je Monahen odgovoran: „Svake nedelje posećujem njihove grobove i izuzetno mi je bolno da to vidim. Sada tražim načine da uklonim ‘tatu’.“

„Strašno je i pomisliti šta je moglo da se dogodi“

Iako Lora kaže da je bila uteha upoznati porodicu Evi Adams na suđenju, nju takođe proganja ono što se moglo da se dogodi da su ona i Monahen ostali zajedno: „Strašno je i pomisliti šta je moglo da se dogodi da se nismo razišli.“

Lora se takođe pita šta je mogla da uradi drugačije, objašnjavajući: „Kad sam pronašla Rubi, bila je prekrivena ćebetom. Gledajući unatrag, to nije imalo smisla. Da zaista nije disala, on bi valjda otkrio? Logana je odveo na plivanje bez da mi je rekao. Džordan je mrzeo plivanje, nikad nije posećivao bazene. Onda je došao kući i insistirao da ja probudim Logana, kako bih baš ja prva otkrila da je mrtav. Još uvek se borim da ne krivim sebe.“

Lora je bila najbolja prijateljica s Monahenovom sestrom i poznavala ga je otkako su bili deca: „Gledajući unatrag, on me kontrolisao čak i tada, ali ja to nisam shvatala. Niko nije. U svojim najgorim noćnim morama nisam mogla da zamislim šta budućnost nosi.“

„Porodica i prijatelji mislili su dobro o njemu“

Kad je Lora imala 16 godina, Džordan je zaprosio, kleknuvši na jedno koleno, a godinu dana kasnije preselili su se u zajednički stan. „Skrasili smo se i bili smo jako srećni. O Džordanu su dobro mislili njena porodica i prijatelji. Nije bilo nikakvih znakova upozorenja“, prisjeća se Lora.

Par je pokušao da dobije dete, a 2011. godine Lorini snovi su se ostvarili kada se Logan rodio. Činilo se da je Monahen „dobar otac“. Sada Lora jedva može da natera sebe da izgovori njegovo ime, nazivajući ga neprestano ološem.

Lora pokušava da obnovi svoj život uz pomoć svoje „stene“ – novog partnera Endija Čembersa (33). Bilo joj je potrebno puno vremena da ponovo poveruje muškarcima. Moli se da jednog dana ona i inženjer Endi dobiju dete.

„Nijedna kazna ne bi bila dovoljna“

I nada se da će raditi sa ženama zarobljenim u nasilnim vezama. Lora traži prolaznu utehu držeći dečje igračke, plišane medvediće, pa čak i odeću koju su njena deca nosila na dan smrti.

Ali nikada ne može oprostiti Monahenu: „Nijedna kazna nikada ne bi bila dovoljna. Ono što je uradio izvan je ljudskog shvatanja. Uvek ću nositi uspomenu na svoju dragu decu i želim da ih učinim ponosnim. Teška je pomisao da ću imati još dece nakon onoga što se dogodilo, ali želim da održim tu nadu živom. Uvek ću biti mama, to je sve što sam ikada želela i Džordan mi to ne može oduzeti“.

