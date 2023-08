Fatalna geška: Majka dvoje dece nije mogla da utoli žeđ, popila 4 flašice vode za 20 minuta i – umrla

Ešli Samers, stara 35 godina, umrla je od toksičnosti vode ubrzo nakon što je provela opušten dan na jezeru Frimen tokom produženog vikenda za američki praznik 4. jul.

Ona je poslednjeg dana svog putovanja osetila jvrtoglavicu i glavobolju, simptome dehidracije, ali nikakva količina vode nije mogla da utoli njenu žeđ. Na brodiću, na putu do izleta, popila je četiri boce od 500 militara.

Kada se vratila kući, srušila se u garaži, zadobivši ozbiljno oticanje mozga. Nikada se više nije osvestila. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Lekari u bolnici su dijagnostikovali intoksikaciju vodom, koja se naziva i hiponatremija, a koja se razvija kao rezultat previše vode u telu, a nedovoljno natrijuma.

Hiponatremiju karakteriše nizak nivo natrijuma u ​​telu, esencijalnog elektrolita koji pomaže da se reguliše delikatna ravnoteža tečnosti u ćelijama, kao i da se održi pravilna funkcija nerava i mišića. Pijenje previše vode razređuje koncentraciju natrijuma u ​​krvi

„Bio je to veliki šok za sve nas. Samo sam pomislio, ovo je moguće? Jedino što je osećala je da ne može da unese dovoljno tečnosti… Kada su otišli sa peščanog spruda i stigli do pristaništa, to je trajalo oko 20 minuta vožnje čamcem, popila je četiri boce vode za tih 20 minuta“, ispričao je u neverici za Daily Mail Ešlin brat, Devon Miler.

Ovo stanje se javlja kada neko popije preveliku količinu vode u kratkom vremenskom intervalu, jer prevazilazi sposobnost složenih sistema organa tela, pre svega bubrega, da regulišu ravnotežu tečnosti. Krajnji cilj konzumiranja vode je da se uspostavi ravnoteža između vode i elektrolita kao što su natrijum, kalijum i hlorid, što osigurava pravilno funkcionisanje ćelije.

Natrijum je posebno važan jer održava komunikaciju između ćelija putem električnih impulsa i pomaže apsorpciji hranljivih materija u digestivnom sistemu i bubrezima, čime se prilagođava količina vode i elektrolita koji se ponovo apsorbuju u krvotok ili izlučuju urinom, prenosi Dailymail.co.uk.

