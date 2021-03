Majka iz pakla: Otišla na žurku i ostavila bebu samu da umre (foto)

Verfi Kudi, majka iz Velike Britanije, ostavila je svoju 20-mesečnu ćerku Asaju čak šest dana potpuno samu u stanu kako bi otišla da slavi 18. rođendan.

Taj slučaj je 2019. šokirao celu Britaniju, a Kudi, danas 19-godišnjakinja, izjasnila se krivom na sudu zbog ubistva iz nehata.

The 19-year-old mother left the baby to starve for six days at her birthday party.

Verphy Kudi had a six-day party to turn 18 and left 20-month-old Asiah#VerphyKudi #BabyAsiahhttps://t.co/TdLPMSu67R pic.twitter.com/FKeM7JdBgb

