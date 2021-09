Majka je sa dve ćerke nestala davne 1985. godine, a priča je posle tri decenije dobila filmski obrt

Majka je pre više od 30 godina kidnapovala svoje dve kćerke i odvela ih u nepoznato, što dalje od muža koji ju je zlostavljao. Tri decenije kasnije ova priča dobila je svoj epilog.

Naime, tog 26. avgusta 1985. godine, tada 37-godišnja Ilejn Jejts, sa svoje dve ćerke 4-godišnjom Kimberli i 10-mesečnom Keli nestala je tokom borbe za starateljstvo sa bivšim mužem.

Ilejn je zatekla muža, Rasela Jejtsa u prevari, kada je došlo do svađe, a on je pretukao. Žena je zatim ćerke odvela iz njihovog doma na Roud Ajlendu u SAD, a Rasel je narednih 30 godina bezuspešno pokušavao da sazna gde su mu deca. Sve do 2017. godine.

Naime, policija je nakon istrage duge preko tri decenije, shvatila da Ilejn Jejts sada živi sa novim identitetom kao Lijana Valdberg sa ćerkama u Teksasu. Kompjuterski su napravili fotografije dece kako bi danas izgledala i na osnovu tih generičkih fotografija, postavljenih na društvenim mrežama, ušlo im se u trag preko anonimne dojave.

Zatekli su je u njenom novom domu u Hjustonu, 3.000 kilometara dalje. Ćerke su u trenutku pronalaska imale 35 i 32 godine i živele su udate sa svojim novim porodicama. Njihovi novi identiteti nisu saopšteni. Policajci su ispričali da se Ilejn nije opirala hapšenju i da je sve ispričala, iako je čekalo 20 godina zatvora zbog otmice.

Mugshot of Elaine Yates, accused of kidnapping two children in 1985.

Arrested in Houston Monday.

Ipak, država Roud Ajlend odbacila je sve optužbe protiv nje. Advokati su to videli kao zakasnelu pobedu i rekli da je Ilejn pobegla u vremenu kada je imala vrlo malo pravnih mogućnosti za sebe i svoju decu.

Ćerke su, nezavisno od majke, saslušane u policiji i dobile su očev broj telefona. Nije poznato da li su uopšte znale za svoj prethodni identitet.

– Oduvek sam pokušavao da nađem svoju decu i konačno mogu da ih kontaktiram“, ispričao je Rasel. On je dodao da želi da sazna celu istinu i da ponovo kontaktira svoje ćerke, ali da mu nije stalo do toga da žena krivično odgovara. „To neće olakšati situaciju ni meni ni bilo kome“, rekao je.

Rasel ne poriče da je tokom svađe pretukao suprugu, ne negira ni da je bio uhvaćen u prevari, ali tvrdi da je ona njega bila prva udarila. Majka je sa ćerkama nestala tri nedelje nakon incidenta, dok je otac bio na poslu. Navodno ni njena majka nije znala gde joj ćerka sa unukama. Rasel i Ilejn su se zabavljali od srednje škole, a 16 godina kasnije su dobili decu.

Priznaje da je bio loš suprug, ali dobar otac, kao i da je želeo slobodu i da žali zbog svega što je uradio i da to nikada ne bi ponovio.

– Samo se nadam da će me deca kontaktirati. Tragao sam za njima 30 godina – zaključio je.

