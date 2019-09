Majka koja je zbog pijanog vozača ostala bez troje dece, podelila potresnu fotografiju

Dženifer Nevil-Lejk, majka koja je ostala bez troje, podelila je jednu veoma potresnu fotografiju koja je rasplakala mnoge.

Grade 8. Grade 4. Grade 2. Or rather, should be! These were their lunch bags for their 2015 school year. Milly's was…

Ova majka iz Ontarija u Kanadi izgubila je svoje troje dece 2015. godine kad ih je automobilom ubio pijani vozač koji nije stao na znak stop.

Daniel, Heri i Mili tada nisu dočekali početak školske godine, a nedavno je majka za prvi dan škole na njihov grob odnela torbe za užinu i balone, a prizor zaista slama srca.

No, its not. That is what Ed and I were doing when this was happening. This shouldn't be our life. pic.twitter.com/2F0llu3CiH

— Jenn Neville-Lake (@isda1979) August 31, 2019