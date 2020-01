„Majka mi je ukrala muža na medenom mesecu i dobila dete s njim“

Loren Vol imala je samo 19 godina kad se udala za Pola Vajta, a njena majka Džuli, koja je tada imala 38 godina, platila im je venčanje iz snova vredno 15.000 funti. Loren je mami bila toliko zahvalna na tome da je povela sa sobom na medeni mesec.

Međutim, samo osam nedelja kasnije njen muž Pol se iselio iz njihovog doma, a njena majka je devet meseci kasnije rodila njegova dete i objavila da su oni sada zajedno.

– Pol se uvek sjajno slagao s mamom. Nikada mi to nije bilo čudno jer je ona njegova tašta i bio je samo prijateljski nastrojen. Često su se zajedno smejali i nisam mislila da zbog toga treba da se brinem. Ko bi bio? Jedva sam čekala da krenemo u zajednički život ali mastilo jedva da se osušilo na našem venčanom listu kad se Pol promenio – počela je svoju ispovest Loren za Dejli Mejl.

Najpre je postao veoma zaštitnički nastrojen kad je reč o njegovom mobilnom telefonu, a samo četiri nedelje kasnije njena sestra, koja je koristila mobilni njihove majke, otkrila je poruke između Džuli i Pola.

Majka negirala je da se išta događa i rekla je ćerki da je luda.

– Kad sam sve otkrila Pou, on je prebledeo i nije mi dozvolio da pogledam njegov mobilni – ispričala je Loren.

Nekoliko dana kasnije, Pol je skinuo svoju burmu i napustio Loren i njihovu sedmomesečnu ćerku. Kad je čula da je počeo da živi s njenom mamom, nije mogla da poveruje da dvoje ljudi koje je najviše na svetu volela i kojima je neizmerno verovala, mogu to da joj urade.

– To je bolesno. To je jedna od najgorih stvari koje majka može da uradi svojoj ćerki. Paul je možda bio kukavica, ali ona je moja mama. Ona bi trebala da me voli i da me štiti iznad svih ostalih.

Loren se prisetila da je videla Džuli na ulici kad su krenule prve glasine o tome da njen muž živi s njom. Njena mama je bila trudna.

– Videla sam je na ulici i primetila da je trudna, nisam mogla da dođem sebi. Ona je stavila ruku na stomak i rekla mi da je to cista. Bilo mi je jako loše, otišla sam kući i uništila sve fotografije sa Polovog i mog venčanja.

Samo devet meseci nakon što je Pol napustio, Džuli je rodila njegovo dete.

– Tvrdila je da je otac deteta neko drugi, ali znala sam istinu. Pol i mama svima su tog leta priznali da su par i moj svet se srušio – ispričala je Loren.

Pol se na kraju venčao s Džuli, a sama Loren je bila na svadbi i to zbog svoje ćerke koju ima s Polom. Loren je ispričala medijima da se njena mama izvinila i da imaju kakav-takav odnos, ali da joj se Pol za sve ovo vreme nije nikada izvinio, prenosi Večernji list.