Majka neveste se naježila kad je videla fotografiju budućeg zeta

Da li je nekim parovima suđeno da budu zajedno, da li je to zapisano u zvezdama nekad davno, dok se još nisu ni poznavali ili ovo zvuči samo kao sladunjavi scenario neke romantične komedije? Ljubavna priča jednog para iz Velike Britanije upravo je takva.

Priča je počela 2011. kad su se Hajdi Parker i Ed Savit, nevezano jedno za drugo i ne poznajući se upisali na Njukasl univerzitet u Tajnu. U to vreme bili su potpuni stranci i studirali različite predmete.

Pošto je Hajdi studirala ekonomiju i menadžment, a Ed psihologiju i biznis, nije bilo šanse da zajedno pohađaju neki predmet. Međutim, sudbina je imala drugačije planove… Za vreme prve godine na fakultetu, Ed se preselio u kuću u kojoj je Hajdi nekad živela. Nakon što se smestio u novi dom, odlučio je da obavi neke sasvim obične kućne poslove.

Ed je hteo da opere prljav veš, ali nije znao kako da uključi mašinu za pranje i sušenje. Prošlo je nekoliko dana, ali nije mogao da shvati kako mašina funkcioniše. Shvatio je mu je potrebna pomoć. Potražio je oglas na kojem je bila adresa bivše stanarke, pa je poslao poruku devojci po imenu Hajdi. Malo kasnije se ona pojavila u kući i pokazala novom stanaru kako radi mašina.

Kad se Hajdi pojavila na Edovim vratima, odmah ga je privukla pa je već isti dan pozvao na sastanak. Na sreću, privlačnost je bila obostrana pa su Hajdi i Ed dogovorili mesto i vreme… Prvi sastanak bio je savršen, pa su na kraju večeri već isplanirali i drugi. Tvrde da su oboje osetili jaku povezanost i imali osećaj kao da se oduvek poznaju, iako su se tek sreli.

Nakon nekoliko izlazaka Hajdi i Ed sve su više vremena provodili zajedno. Nakon nekoliko nedelja su od potpunih stranaca postali par u ozbiljnoj vezi. “Odmah smo znali da ćemo zauvek biti zajedno“, rekla je Hajdi o njihovoj vezi i premda neke veze počnu burno pa se vremenom smire, njihova je veza vremenom bila sve snažnija. Nakon što su diplomirali, nisu imali problema pri prelazu iz studentskog u „odrasli“ život, što se dogodi mnogim studentskim parovima.

Nakon što su diplomirali Ed i Hajdi počeli su zajednički život. Znali su da će veza potrajati pa su odlučili da je vreme da se i njihove porodice upoznaju. Nakon što su se uselili u novi stan, isplanirali su večeru sa svojim majkama… Večera je zakazana u Vandsvortu, u južnom Londonu, i na nju su pozvali Hajdinu majku Kej Parker i Edovu, Foinu Savit. Za vreme večere činilo se da se majke dobro slažu, što je bilo veliko olakšanje mladom paru.

Ne samo da su se Fiona i Kej dobro slagale, otkrile su da imaju puno toga zajedničkog. Obe su rado zimi vodile porodice na jedrenje. U jednom trenutku za vreme večere Kej je počela priču o tome kako je porodica išla na put dok je Hajdi bila devojčica.

Ispričala je da su Parkerovi išli na letovanje u Gumbet, u Turskoj, i to kad je Hajdi imala 6 godina. Za vreme putovanja je šestogodišnjakinja srela vršnjaka koji je bio na odmoru sa svojom porodicom. Dve nedelje su deca bila nerazdvojna, a porodice su se šalile da je on Hajdin “dečko“… Rekla je da je i ime tog dečaka takođe bilo Ed, kao i njenog sadašnjeg dečka. Kad je Fiona čula tu priču, tako se trgnula od iznenađenja da je prosula čašu vina. Međutim, priča je skrenula na druge teme pa su ubrzo zaboravili na tu slatku priču.

Heidi Parker ve Ed Savitt: Türkiye’de Başlayıp Londra’ya Uzanan Tesadüfi Bir Aşkın Kahramanları https://t.co/LCGg9aDnVm pic.twitter.com/hEEBRnuQQq — Antin Kuntin (@AntiniKuntin) June 18, 2020

Dok su svi zaboravili na tu priču, Kej nije mogla da prestane da misli da ta priča nije slučajnost. Nekoliko nedelja kasnije čistila je tavan i pronašla kutiju na kojoj je pisalo „Gumbet, jun 1997.“ U kutiji su bile fotografije s putovanja, a među njima i fotografija dečaka s kojim je Hajdi provela dva nedelje igrajući se. Kej je odlučila da pozove Fionu jer je otkrila da su bili u Gumbetu u isto vreme. Kad je Kej poslala Fioni neke od fotografija, ova se jako iznenadila.

„Kad mi je Kej poslala fotografiju dečaka, viknula sam: ‘O, moj Bože, pa to je Ed!’“, rekla je Fiona. „Vikala sam, to je nemoguće! Rekla sam to Fioni i onda smo pronašle još puno fotografija. Niko nije slutio da su se Ed i Hajdi sreli pre studija“ rekla su majke za britanske medije koji su preneli priču.

„Nisam jerovala u sudbinu dok to nisam saznala“, rekla je Hajdi. „Očigledno nam je bilo suđeno da budemo zajedno!“

Par se 2019. godine venčao u Haddon Hallu, okružen prijateljima i porodicom, a nedavno su postali roditelji dečaka Blejka.

„Ludo je pomisliti da smo mogli da se venčamo, živimo ceo život zajedno, a da nikad ne otkrijemo da smo se sreli kao deca“, rekla je Hajdi. Danas par živi u Londonu gde Ed ima kafić, a Hajdi radi u jedno velikoj kompaniji. Porodice su im postale jako bliske pa redovno idu zajedno na odmore.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.