Majka saznala da joj je ćerka tinejdžerka trudna i oduševila svet svojom reakcijom (video)

Nikol Henesi je majka troje dece, a nedavno je postala prava zvezda TikToka i to nakon što je objavila sopstvenu reakciju na saznanje da će njena 17-godišnja ćerka Anđelina postati mama.

Reč je o neplaniranoj trudnoći, a pozitivan test je šokirao i samu tinejdžerku.

Mama joj je objasnila da postoje tri opcije: da rodi i odgaja to dete, da ga dâ na usvajanje ili da pobaci. Kako kaže, želela je da devojka sama donese tu odluku i oseti odgovornost za sopstvene postupke bez pritiska drugih ljudi.

„Anđelina je ta koja mora da živi sa bilo kojom odlukom koju donese. Naš život je poput naše lične priče, njeno sledeće poglavlje ne bi trebalo da zavisi od mene. Moj posao je da je edukujem i iznosim joj činjenice kako bi mogla da razmišlja sama“, rekla je Nikole i dodala: „Rekla sam joj da ću podržati šta god da odluči i rekla sam joj da mi je žao što je njena prva stvarna odrasla odluka jedna od najtežih.“

„Njen otac i ja smo razgovarali o prednostima i nedostacima svake opcije. Rekla sam joj da napravi listu onoga što želi od života i kako će se njen izbor uklopiti u to. Pronašla sam profesionalce koji bi mogli da razgovaraju s njom o svim mogućnostima. Rekla sam joj da moje lično mišljenje nije važno jer je to njen život, a ne moj. Takođe smo razgovarali o tome da će je ljudi osuđivati, bez obzira na to šta odluči pa je najbolje da sve to ignoriše i sluša samo sebe“, dodala je Nikol.

Video je videlo preko od 14 miliona ljudi, a mnogi su priznali da im je reakcija ove majke mnogo značila. Štaviše, mnogi korisnici TikToka, uključujući lekare i brojne roditelje, pohvalili su u komentarima njen način rešavanja situacije. Video je čak pomogao tinejdžerkama u sličnim situacijama pa je tako jedna devojka priznala kako je i sama trudna i uplašena.

U drugom videu Nikol je objasnila da je dobila ćerkinu dozvolu da objavi prethodni video i istakla da se nada da će ovo podići svest o temi tinejdžerskih trudnoća.

„Onog trenutka kad sam videla foliju testa trudnoće, shvatila sam da je ćerkin. Moja neposredna reakcija bila je: ‘Anđelini sam sada potrebna, zato nemoj prenagliti.’ Pitala sam je da li joj je potreban zagrljaj, a zatom je čvrsto zagrlila i obećala joj da ću joj pomoći da sve shvati“, ispričala je Nikole u razgovoru za BuzzFeed.

Nakon što je Anđelininu trudnoću potvrdio i lekar, Nikol je priznala da je i sama razgovarala s prijateljima i roditeljima, ali i da je puno plakala.

„Bila sam preplašena i tužna, ali ako se tako ja osećam, zamislite kako se Anđelina osećala! Nije to bilo zbog mene ili mojih osećanja, mojoj ćerki je u tom trenutku bilo potrebno da joj ja budem potpora“, ispričala je ova mama.

„Da nisam imala maminu podršku, znam da bi ta priča bila malo drugačija i osećala bih mnogo više straha nego što ga osećam sada“, priznala je Anđelina i dodala da joj je i njoj samoj vest o trudnoći bila pravi šok jer je koristila zaštitu.

Odlučila je da rodi, a njen sin bi na svet trebalo da stigne već u septembru, prenosi Index.

