Majke strepe od najgore noćne more: Do 43. je napravio 550 dece, a sada je došao u Srbiju s posebnom misijom

Džonatan Džejkob Mejer (42) nedavno je izjavio da želi svoju porodicu, a njegova deca su raštrkana po celom svetu. Oko 375 njih živi u Holandiji, 80 u Nemačkoj, 35 u Belgiji, četiri u Argentini i dvoje u Australiji.

Njegov put je počeo 2007. godine kada se registrovao kao donator sperme u 11 klinika i u banci sperme. Takođe se pridružio Fejsbuk grupama za žene i parove koji žele, ali ne mogu da imaju decu, piše Dejli Mejl. Tokom godina je sve lagao, tvrdio je u klinikama da će samo tamo donirati, a budućim majkama je govorio da ima samo desetak potomaka.

Ranije ove godine, Međunarodni sud u Hagu zabranio mu je dalje doniranje sperme, a ako to uradi, rizikuje kaznu od 100.000 evra. Na pitanje nemačkih medija zašto želi toliko dece, on je odgovorio da želi da uradi nešto značajno sa svojim životom.

Na svom profilu na društvenim mrežama tvrdi da liči na holivudske glumce Bred Pita, Krisa Hemsvorta i pevača Leda Zeppelina Roberta Planta. Za Dejli Mejl je u martu rekao da je Džulija, koja je htela da osnuje porodicu sa svojom suprugom Edom, rekla da misli da više liči na vikinga. Mnoge majke dece začete njegovom spermom žestoko su ga osudile nakon što su saznale za njegovu zavisnost od donacija.

