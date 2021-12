Mama ima 44 godine, a ćerka 21 – nema šanse da pogodite koja je koja

Džolin Diaz (44), profesorka u srednjoj školi u Kaliforniji, izgleda pre kao sestra svojoj 21-godišnjoj ćerki Mejlani nego kao mama, a takve komentare često sluša. I dok joj s jedne strane to laska, ponekad zbog mladolikog izgleda ima probleme.

Često joj udvaraju mnogo mlađi muškarci, a dogodilo da joj izbrišu profil na stranici za upoznavanje zbog prijava ljudi koji su uvereni da se lažno predstavlja.

– Zapravo su mi već nekoliko puta izbrisali profil na Hingeu. Ljudi misle da se radi o lažnom profilu i prijavljuju me. Mogla bih da stavim link mog Instagram profila tamo i tako dokažem da sam to zaista ja, ali ne želim da to uradim, jer verujem da me moj profil ne prikazuje kao jednostavnu, prizemnu osobu kakva zaista jesam – ispričala je.

– Volim da se najprije s nekim povežem i bolje upoznam, a tek onda objašnjavam to osobi šta objavljujem na Instagramu i zašto – dodala je.

Džolin ima preko 565.000 pratilaca na Instagramu i neretko je momci pozivaju na sastanke.

– Stižu mi poruke i od mlađih muškaraca. Većina tih poruka je vrlo ljubazna, pohvalna i pozitivna jer promovišem pozitivan stil života. Neki me pozovu na sastanak, večeru ili izlet, ali znam da je to samo radoznalost, a ne stvarna namera – kaže Džolin. Priznaje da joj podjednako laska kad je mlađi muškarci pozovu na sastanak i kad to urade oni stariji.

– Potrebno je puno hrabrosti prići nekome i zamoliti ga da se nađe s vama oči u oči. Mislim da su pojedini mlađi muškarci skloni maštanju o tome kako bi bilo izlaziti s nekim starijim. S druge strane, muškarci mojih godina ili oni stariji traže osobu s kojom će uživati u jednostavnim životnim stvarima – nastavila je.

Nije, kaže, nimalo zainteresovana za zabavu sa mlađim momcima.

– Nikad ne bih ni pomislila o zabavljanju s nekim ko je dovoljno mlad da bude prijatelj s mojom ćerkom – dodala je i otkrila da njih dve znaju zajedno da idu na ‘dvostruke sastanke’ kad su obe u vezama.

– Znamo onda svi zajedno da odemo na kuglanje, u bioskop, na planinarenje, na plažu – rekla je.

– Majlani stalno traži moje savete vezane za izlaske. Sviđa mi se što veruje u savete koje dajem, osećam da je dobro izbalansirana u sastancima i drago mi je da joj moja iskustva mogu pomoći – dodala je.

Inače, Džolin je u Kaliforniju došla kao dete od deset godina sa Guama, ostrva na zapadnom Tihom okeanu. Razvela se od bivšeg supruga pre 14 godina i od tada živi kao samohrana majka, prenosi Dejli Mejl.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.