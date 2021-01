Manekenka istetovirala svog mačka i izazvala BES javnosti! (foto)

Elena Ivanjickaja je ruska manekenka koja je postala poznata po jednom neobičnom postupku – tetovirala je svog mačka Jašu.

Ona je na Instagramu još pre nekoliko godina prvi put podelila fotografije tetovirane životinje, ali je sada ponovo to učinila, izazvavši gnev mnogih njenih pratilaca. Naime, preko Jašinih grudi tetoviran je egipatski bog Anubis, piše Unilad.

Mada manekenka tvrdi da životinja nijednog trenutka nije bila povređena, i da je bila pod anestezijom, mnogi je optužuju za okrutnost nad životinjama.

Kada su ove fotografije prvi put dospele u javnost, Elena se branila tvrdeći kako Jaša verovatno živi bolje od većine ljudi.

