Manekenka nasmrt izbola muža, kući doveo ljubavnicu i tražio da im skuva večeru

Ruski top model, Lilia Sudakova (26) osuđena je na zatvorsku kaznu nakon što je nožem nasmrt izbola muža koji je u njihovu kuću doveo ljubavnicu i tražio od žene da im skuva večeru, prenosi Dejli Mejl.

Mediji prenose da je muž ruske manekenke, 28-godišnji Sergej Popov kobne večeri u alkoholisanom stanju u kuću doveo ženu koju je upoznao u obližnjem baru i tražio od Sudakove da im pripremi večeru. Manekenka je tada u besu nožem izbola muža i odmah pozvala policiju, ali za Sergeja je već bilo kasno.

Lilijina majka, Irena Sudakova (48) policiji tvrdi da se situacija nije odvila ovako već da je njena ćerka posegla za nožem u samoodbrani. Ona tvrdi je da je manekenka godinama žrtva porodičnog nasilja i da je ovo samo jedan od incidenata koji joj je Popov priredio.

– To je bila bolesna ljubav. Moj zet je bio alkoholičar i nasilnik. Iako je važio za kompjuterskog genija i uživao u tituli, nije bio dobar čovek. Više sam puta svedočila njegovoj agresivnosti – ispričala je Sudakova.

Stilistkinja Karolina Pavlovskaja, prijateljica optužene, potvrdila je tvrdnje majke i stala u obranu Lilie.

– Ona je prelepa devojka, ali čovek lako može da oseti neku prazninu koju nosi iznutra – rekla je Lilina prijateljica.

Irena Sudakova ispričala je policiji da je njen zet došao kući pijan i naredio Liliji da skuva večeru za njega i nepoznatu ženu.

– Nakon što joj je naredio šta da radi, sklonio se od nje, ali se vratio dok je ona seckala povrće za salatu. Počeo je da je čupa za kosu i udario u noge. U tom trenutku Lilia je pokušala da se obraniti i slučajno ga ubola nožem. Moja ćerka je ovde žrtva, ovo je bila samoodbrana – dodala je Sudakova.

Nakon dolaska policije na mesto zločina Lilia Sudakova priznala je da je to učinila iz besa i ljubomore, ali kasnije je to negirala i branila se da je sve to bila samoodbrana.

Ako je osude za ubistvo, manekenka bi mogla dobiti 15 godina zatvora.

Ova lepotica proslavila pozirajući za najpoznatije modne magazine u Rusiji, ali i za časopise u Kini, Italiji i Japanu.

Takođe, bila je zaštitno lice najpoznatijeg ruskog brenda odeće. Poznata je po svojoj prirodnoj riđoj kosi i svetlom tenu.

