Manipulatori koriste jednu tehniku da vam se približe: Ako primetite ove signale, znajte da vas kontrolišu

Tehnika komunikacije ogledanje (mirroring) je jednostavan način za brzo uspostavljanje bliskosti sa sagovornikom. Ona podrazumeva praćenje sugovornikovih verbalnih i neverbalnih znakova tokom interakcije. Obično se sastoji od ponavljanja reči, parafraziranja, uspostavljanja istog tona glasa, ritma disanja i pokreta tela. Ako primetite da vaš sugovornik prekrsti ruke nekoliko trenutaka nakon što ste i vi to uradili – to je ogledanje. Reč je o moćnom alatu komunikacije koji omogućava ljudima da uspostave vezu, a ako ne pazimo, može prouzrokovati i lažan osećaj sigurnosti, piše Sensa.Mondo.

Ogledanje prati jednostavan evolucijski trik kod ljudi – kada je nešto preko puta nama slično i kada ima sličan akcent, ton glasa ili pokrete, naš mozak nam odmah šalje poruku da smo slični i sigurni. Usprkos popularnom mišljenju da se suprotnosti privlače, istraživači zaključuju da za uspeh budućeg odnosa veliku važnost igra upravo to koliko smo slični.

Ogledanje je i način na koji pokazujemo da zaista slušamo sagovornika što može biti jako korisno tokom rasprava. Kada koristimo reči koje je naš sagovornik maločas upotrebio kako bi objasnio svoje stajalište, mi otkrivamo da smo zaista slušali ono što je izgovoreno, a ne samo koristili vreme da smislimo šta ćemo mi reći. Kada se ovako koristi, tehnika ogledanja može obezbediti i nama i sagovorniku teren na kojem zajedno možemo raditi na zajedničkom cilju. Kao i svaka tehnika komunikacije i ogledanje se može koristiti u dobre i u loše svrhe, u zavisnosti kako i s kojim ciljem je primenjujemo.

Kada ogledanje može naštetiti?

Ogledanje nam omogućava da kreiramo konekciju i bliskost sa sagovornikom, ali isto tako može stvoriti lažnu bliskost, tj. iluziju bliskosti. Često se može iskoristiti kako bi se prikrile prave namere sagovornika. Psihopate, narcisi i sociopati često koriste ogledanje kao brz i efikasan način da svoje mete uljuljkaju u lažni osećaj sigurnosti. Ono im omogućava da dobiju što više informacija o vama i vašim ranjivostima. Naravno, nije lako identifikovati i razlikovati dobronamerno ogledanje od onog manipulativnog. Ipak, nije nemoguće. Zahteva da zaista poslušamo svoju intuiciju i svesnost koju imamo o sebi i prirodi odnosa koji je u pitanju.

1. Dobronamerno ogledanje kod ljudi koji nam pomažu ili rade za nas

Ako neko radi za vas neki posao u zamenu za novac ili obavlja neku uslugu za vas, velika je verovatnoća da će u komunikaciji koristiti ogledanje. Terapeuti često koriste ovu tehniku kako bi uspostavili most poverenja s klijentom. U ovim situacijama sagovornici namerno koriste ogledanje kako bi vama bilo dovoljno ugodno da podelite određene informacije, a kako bi oni zauzvrat vama mogli da pruže odgovarajuću uslugu. Trgovci i ljudi koji rade u uslužnim delatnostima često koriste ogledanje kako bi se vi kao klijent osetili dovoljno opušteno i prijatno. Za dobru prodaju nikako ne treba zanemariti uspeh ove tehnike. Generalno gledano, kada se koristi u ovim okolnostima ogledanje je dobronamerno (osim u nekoliko izuzetaka o kojima ćete više pročitati dalje u tekstu).

2. Manipulativno ogledanje će pokrenuti vaše unutrašnje alarme

Kada je ogledanje dobronamjerno vi osjećate da ste usklađeni sa sagovornikom. Ipak, kada je manipulativno, osjetit ćete da nikako ne možete uspostaviti dublju konekciju. Ovdje intuicija igra važnu ulogu i obično ne griješi. Usprkos tome što osoba prati vaš ritam i pokušava se sinkronizirati s vama, sitni znakovi o lošim namjerama postoje a vaše nesvjesno ih identificira. Prisjetite se situacije kada vam je netko pokušavao prodati nešto ili ste nakon razgovora s poznanikom imali dojam da je sve bilo lažno. Zapitajte svoje tijelo je li interakcija u kojoj ste iskrena, prirodna i dobra za vas. Poslušajte signal koji vam tijelo šalje.

3. Kada je nešto previše slično onda je verovatno i lažno

Kada se sledeći put nađete u nekoj komunikaciji u kojoj vaš sagovornik primenjuje ogledanje, odredite na lestvici od 1 do 10 koliko je izraženo ogledanje u tom trenutku. Znak da neko koristi ogledanje kao manipulaciju jeste da obično pretera u tome. Kada ste u društvu narcisa i on koristi ogledanje, on će najverovatnije sve učiniti prenaglašeno i ogledaće i vaše reči i pokrete i izraze lica. Dobronamerno ogledanje podrazumeva da se koristi samo poneki verbalni i neverbalni signal, a ne svi odjednom. Ako osećate da osoba preko puta vas doslovno gradi odraz u ogledalu i ponavlja ono što govorite od reči do reči – sigurno manipuliše.

4. Ako deluje previše dobro da bi bilo istinito – verovatno i jeste

Pazite se situacija u kojima vam se čini da ste naleteli na svog ‘kosmičkog dvojnika’. Zastanite onog trenutka kada primetite da vam osoba preko puta izgovara sledeće fraze: Zaboga, pa ti si moja srodna duša! Fantastično je koliko smo slični! Imam osećaj da te poznajem celog života! Ove fraze takođe često koriste narcisi i sociopate u ranim fazama odnosa kada pokušavaju da bombarduju ljubavlju svog sagovornika i uspostave vezu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.