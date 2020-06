View this post on Instagram

Vsem dobrыĭ večer. Interesno: kakoĭ Pablik pervыm utaщit эto foto🤔 Poznakomilisь mы s Vovoĭ, kogda emu bыlo semь. On vsegda bыl ulыbčivыm i smešnыm. Obщalisь nedolgo, mama s nimi pereehala na Ural. No razok, v pervom klasse, mы sideli v ogorode: я sobirala smorodinu, a on čital Čeburašku vsluh😅 Эto bыlo ispыtanie dlя moeĭ nervnoĭ sistemы. Potom eщë videlisь raza tri, do ego 16letiя. I potom on pereehal na Kubanь. Dalьše estь dve versii: moя i ne moя. V kakuю imenno veritь – Ličnыĭ vыbor každogo. Moя versiя: я ušla prosto potomu, čto pora bыlo uhoditь. Neskolьko let bыlo sostoяnie «ne v svoeĭ tarelke». Я ponяla, čto mogu sama obespečitь semью, estь gde žitь i v 35 mne ne hočetsя stavitь na sebe krest. Ne moя versiя: я ušla k Vove. Mnogie sčitaюt, čto povliяla Plastika i blog, no vse zabыvaюt, čto vremя ili svodit ili razvodit lюdeĭ. V našem slučae-razvelo. Vnešnostь. Mne daleko do idealov. Prяm kak do Moskvы v poze raka, no i pereživatь po эtomu povodu uže ne interesno. Nadolgo эto ili net: ni u kogo net garantii. Nikogda. Denьgi. Mnogo kto na эto klonit. Skažu prяmo: я traču na deteĭ seĭčas bolьše, čem na Vovu. Я ne pomnю, kogda čto-to emu pokupala. Mašina? Ona u menя poяvilasь posle načala otnošeniĭ, da i za rulь on ne prosilsя ni razu. «Emu s toboĭ udobnee». Nu, tak i ranьše on žil neploho 🤷🏻‍♀️ Bez menя. Značit , meždu nami vsë že estь čto-to iskrennee. A kak dolgo эto prodlitsя: nikomu neizvestno… V Storis seĭčas zakinu ego tetradku s pervogo klassa 😅 očenь smešno zadaču rešal. @vladimir_shavirin