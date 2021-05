Mašina za eutanaziju: Jedan pritisak dugmeta gasi život (foto)

Australijski zagovornik eutanazije Filip Ničke, poznatiji kao „Dr Smrt“, napravio je kontroverznu kapsulu, namenjenu onima koji žele „miran odlazak na onaj svet“.

