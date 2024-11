Matematičar otkrio kako da dobijete novac na lutriji: Evo koje brojeve treba da birate

Ako ovo uradite, vaše šanse za dobitak su ogromne

Matematičar predlaže da nikada ne stavljate datume kao brojeve lutrije. Imate jednu prema 300 miliona šanse da osvojite džekpot i, iako dobitak na lutriji možda zvuči nemoguće, matematičar je rekao da je to izvodljivo.

Mudra taktika

Rajan Garibaldi je rekao da biranje nepopularnih brojeva, kupovina karata u državama koje se najmanje prodaju i odabir pravih brojeva povećavaju vaše šanse. Stručnjak je otkrio jednu strašnu grešku koja vas može sprečiti da zaradite milione – birate datume za igru, što većina ljudi radi.

„Još jedan savet bi mogao biti, ako pogledate listu na kojoj birate brojeve, nemojte samo da birate kolonu brojeva jer će neki ljudi to učiniti“, rekao je Garibaldi za WIRED.

Amerikanci troše skoro 100 milijardi dolara godišnje na državne lutrije, nadajući se da će osvojiti iznos koji će im promeniti život, ali obično odlaze praznih ruku. Najveći nacionalni Powerball bio je 2016. godine kada je dobitak dostigao ogromnih 1,586 milijardi dolara podeljenih između tri tiketa iz Kalifornije, Floride i Tenesija.

Još jedan savet kada igrate lokalnu lutriju je da kupujete u državama koje prodaju najmanje tiketa. Korisni saveti Istraživanje kompanije LendingTree pokazuje da su stanovnici Masačusetsa potrošili najviše po glavi stanovnika na srećke i greb kartice u 2020.

“Postoji klasičan primer Oregona 1999. Imali su džekpot od 18.000.000 dolara, ali nisu prodali toliko tiketa, a to znači da kada kupite kartu u tom izvlačenju, malo je verovatno da ćete podeliti džekpot”, rekao je Garibaldi.

Matematičar je takođe dao savete kako da dobijete velike pobede u igricama, što podrazumeva korišćenje interneta u svoju korist. On preporučuje da proverite sajtove kao što je scratchoff-odds.com, koji vam omogućavaju da vidite određene karte u vašoj državi i nagrade koje tek treba da preuzmete, ali ako treba da dobijete na lutriji, Garibaldi predlaže da izaberete igru koja vam omogućava da pogodite četvorocifrenu broj i opkladu na šest cifara.

To znači da ćete se kladiti na četvorocifreni broj sa ponovljenim ciframa, kao što su 1122 ili 1212, a ako se kladite na heksadecimalni, kladite se na svih šest mogućih načina pisanja broja sa dve jedinice i dve dvojke.

„Ako to uradite, vaše šanse za dobitak su jedan prema 1.667, a u većini država, ako to pogodite, ako dobijete tu opkladu, osvojićete 800 dolara”, rekao je matematičar za Dejli mejl.

