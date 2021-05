Menjaju život iz korena: 10 saveta za SREĆU

Kada je u pitanju naš život i to da li smo srećni ili ne, često osuđujemo druge za naše nezadovoljstvo, pronalazimo razloge za neuspeh i jadamo se prijateljima kako nemamo sreće.

Kada bi to posmatrali iz drugog ugla i preispitali sebe i svoja očekivanja možda bi se nešto promenilo. Ostavimo jadanje za pubertetske dane i osvestimo se, razmišljajmo trezveno, pozitivno, pa možda shvatimo da smo zapravo srećni.

No, evo nekoliko osnovnih principa, što moralnih, što praktičnih koji će pomoći i voditi putem ka sreći:

1. Prestanite da se upoređujete sa drugim ljudima

Fokusirajte se na sebe i svoju ličnost. Preispitajte sebe. Težite sopstvenim ciljevima, upoznavanju sebe i tome šta želite da budete. Na taj način stičete samopouzdanje.

Dokle god budete živeli u senci drugih ljudi, u tuđim stilovima oblačenja, ponašanja, razmišljanja, vaša ličnost neće moći da dođe do izražaja i pokaže ono najbolje.

2. Družite se

Čak i ako ste introvertna osoba, naterajte sebe da se družite sa drugim ljudima i učestvujute u socijalnom životu. To je važno za vas, vaš osećaj pripadnosti i identifikacije sa drugima. Pružite sebi i drugima šansu i održavajte veze i komunikaciju zarad vašeg dobrog.

3. Donosite zdrave odluke

Nikada nemojte posmatrati okolinu pesimistično i pokušajte da odbacite negativne misli iz glave. Fokusirajte se na zdrav život i mentalno i fizički, to će vam pomoći u pozitivnom razmišljanju i pogledu na svet vedrijim očima.

4. Uradite nešto drugačije

Nemojte gubiti vreme na razmišljanje i premišljanje koji posao ili hobi je idealan za vas. Počnite od bilo čega i pokušajte da pronađete smisao, možda je baš to ono što vas čini srećnim.

5. Nađite svoje utočište

Svakome je potreban mir i mesto gde će moći da bude potpuno svoj, opušten i shvaćen. Bilo da je to porodica, dom, komšije, prijatelji ili pak religija, utočište i spas od svakodnevice vam je neophodan.

Na taj način ćete skupljati energiju i čuvati nerve za sve one sitnice koje vam na dnevnom nivou kradu vreme i čine da se ne osećate opušteno i dobro.

6. Gledajte više u budućnost, zanemarite prošlost

Živite u realnosti, sadašnjosti i gradite budućnost, izbegavajte fokusiranje na ono što je bilo i da prema tome donosite odluke i razmišljate na osnovu toga.

Naravno da je iskustvo proživljenog jedan od sastavnih delova života i pomaže u odrastanju i shvatanju svega što nam se dešava, ali ne dozvolite da to paralizuje vas, kao ličnost i da vas sputava u daljem napretku.

7. Stvarajte

Budite kreativni, oprobajte se u pisanju, crtanju, modi ili nečem drugom, ali nikako nemojte potiskivati vašu maštu i želju za realizovanjem nečeg što vas ispunjava. Zato, probajte!

8. Opraštajte

Oprostite onima koji su vas povredili. Dokle god to stoji u prošlosti i utiče na vas i danas, to znači da niste oprostili i to će vas pratiti kao senka. Ne dozvolite da nemate sopstveni mir zbog tuđe greške. Shvatite to kao još jednu manu te osobe i oprostite kako ne biste bili opterećeni time.

9. Brinite za druge

Potisnite sopstvenu narcisoidnost i stavite se na tuđe mesto. Razmišljajte i brinite o drugima jer to nema nikakve veze sa uništavanjem sopstvenog samopuzdanja, već na taj način gradite sebe kao zrelu i osećajnu ličnost koja je spremna da shvati i pomogne drugom.

10. Prestanite da bežite od problema

Ne zatrpavajte probleme i ne gurajte ih pod tepih, kad-tad će vas stići, a što više vremena prolazi teže će vam biti da ih rešite i pritisak na vašu ličnost će biti sve veći i veći, a samim tim i nezadovoljstvo. Borite se sa problemima zarad boljeg i lepšeg sutra.

Na kraju se sve svodi na razumno, zdravo razmišljanje, osećaj za druge i građanje sopstvene ličnosti i samopuzdanja na relevatnim činjenicama i zdravim principima.

Pokušajte da se držite ovih pravila, budite uporni i sigurni smo da ćete biti srećniji.

