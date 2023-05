Mentalno jake žene krase ovih 5 neverovatnih osobina, kažu psiholozi

Mnogima možda deluju bezosećajno, ali je činjenica da su mentalno jake žene vremenom naučile da upravljaju svojim emocijama i životom kako bi lakše prevazilazile neuspehe i išle ka cilju.

Evo šta one nikada ne rade.

Ne razgovaraju same sa sobom

Često mnogi od nas potkopavaju sebe na najsuptilnije načine. Možemo biti toliko veliki samokritičari da više i ne primećujemo koliko sebe vređamo nekim kritikama. Takođe, malo nas bi dozvolilo da razgovara sa drugima na način na koji često razgovaramo sa samim sobom. Posmatranje načina na koji pričamo sami sa sobom je važno za naše mentalno zdravlje, a mentalno jake žene daju sve od sebe da razgovaraju sa sobom kao sa prijateljicom.

Ne razmišljaju o prošlim greškama

Velika je razlika između razmišljanja o porukama koje smo izvukli iz grešaka i razmišljanja o njima, odnosno ponovnom proživljavanju bola. To nas samo slabi, smatraju stručnjaci, a, s druge strane, razmišljanje nam omogućava da iz neuspeha izvučemo neku mudrost i da napravimo promene koje nas vode ka uspehu naredni put.

Međutim, prevelika analiza prošlih grešaka može učiniti da se izgubimo i zaglavimo u optuživanju. Mentalno jake žene znaju da je fatalna greška ubijati sebe u pojam preteranom analizom. Opraštanje sebi, učenje lekcije i nastavak dalje je najbolje što može učiniti za sebe.

Ne puštaju da ih strah nadvlada

Strah je sasvim prirodna stvar i sastavni je deo života. Određena količina te emocije postoji da nas čuva i potpuno odsustvo može biti rizično. Neki strahovi su dobri jer nas drže pod kontrolom, međutim, drugi mogu da nas sputavaju za mnoge prilike i pokušaje. Mentalno jake žene nisu pobedile strah, ali su se pomirile da on postoji. One su u stanju da preispitaju svoj strah i da ga objektivno posmatraju. One ga drže na „suvozačevom mestu“ i ne dopuštaju da postane pokretačka snaga u njihovom životu, prenosi Hakspirit.

Ne upoređuju se sa drugima

Verovatno se svako barem jednom u životu uporedio sa nekim drugim u onome što je postigao ili kako mu je u životu, međutim, mentalno jake žene znaju da treba to da „uguše“ u startu. Ako se uporedimo s drugima to nikada nije fer i nikada nećemo biti dovoljno zadovoljni, što često dovodi do osećaja nedostatka i frustracija. Umesto da budemo zahvalni na onome što imamo, često smo fokusirani na druge i šta oni imaju.

Ne opterećuju se nerealnim standardima

Iako perfekcionizam mnogi označavaju kao nešto pozitivno, nekad može biti slabost kao na primer na razgovoru za posao. S druge strane, stručnjaci napominju da je dobra stvar imati visoke standarde, međutim istraživanja pokazuju da to i nije tako dobro jer kod perfekcionista je utvrđeno da su prisutni stres, „sagorevanje“ i anksioznost. Takođe, stav da sve treba da bude savršeno vodi često ka problemima sa samopoštovanjem i preteranom kritičnošću. Mentalno jake žene su svesne da su važni visoki standardi, ali da savršenstvo ne postoji.

