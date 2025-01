Mesec dana nije pila kafu: Evo šta joj se na kraju dogodilo, posledice su bile neverovatne

Jedna žena nedavno je podelila svoje iskustvo o tome kakve je promene doživela nakon što se na mesec dana odrekla svog omiljenog napitka – kafe.

Kafu pijem od šesnaeste godine. Pošto sam prekoračila granicu normalnog konzumiranja kafe, odlučila sam da prestanem neko vreme.

Već godinama počinjem jutro kafom, ali nakon što sam vremenom isključila vodu i povećala potrošnju kafe, moje telo je počelo da se pobuni. Stoga sam odlučila da prestanem da pijem kafu. Evo koje sam promene osetila tokom tih prvih 30 dana.

1. Izgubila sam težinu

Iako sam mislila da se to nikada neće desiti, iako sam sumnjala u to do besvesti, ipak se desilo – smršala sam 3 kg za mesec dana. I kako se to dogodilo? Naime, čim bih ustala, popila bih toplu limunadu sa cimetom. Nakon toga bih popila još dve čaše vode u razmaku od pola sata, a zatim bih doručkovala.

Pošto bih obično umesto doručka pila kafu, verovala sam da ću se dosta ugojiti. Ali desilo se upravo suprotno. Bar u mom slučaju.

2. Spavala sam mnogo bolje.

Pošto sam ranije pila kafu i u 19 časova uveče, sada kada sam prestala da je pijem – san mi se popravio. Što bi se reklo: „Spavala sam kao beba!“

Moj san je bio dublji, spavala sam duže, ali sam bila i prilično pospan tokom dana. Naročito prve dve nedelje nakon što sam prestala da pijem kafu.

3. Glavobolje su bile nepodnošljive

Pošto nikada nisam imala problema sa glavoboljama, ovo mi je bio veliki problem. Bio je to pulsirajući bol u slepoočnicama, a onda me je potiljak toliko boleo svaki put kada bih ustala ili napravila bilo kakav nagli pokret. Posle dve nedelje, glavobolje su se postepeno smanjivale.

4. Imam simptome gripa

Bila sam slaba, depresivna, stalno pospana i osećala sam da me bole mišići. Kasnije sam saznala da je to zbog odvikavanja od kofeina.

5. Zubi su mi postali belji

Pošto nisam pila ni kafu ni čaj, zubi su mi postali bar za nijansu belji.

6. Imala sam problem sa koncentracijom

Bila sam umorna i razdražljiva. Sve me je mučilo i želela sam samo trenutak da se koncentrišem, ali je bilo jako teško. Kako je kofein napuštao moje telo, spavala sam sve bolje i bolje, a moja koncentracija se poboljšala.

7. Imala sam problem sa varenjem

Pošto sam godinama navikla da posle prve jutarnje kafe idem u toalet, sada više nije bilo potrebe, što je izazvalo zatvor. Kao što sam već rekla, svi ovi problemi su nestali nakon dve nedelje.

8. Svuda sam osećala miris kafe

Želja za kafom je bila tolika da sam svuda osećala miris kafe. Kasnije mi je objašnjeno da je to jedna vrsta zavisnosti od kofeina i da telo tako reaguje.

Poenta je da nikada nisam smela iznenada da prestanem da pijem kafu. Postepeno su tegobe nestale i navikla sam se na nedostatak kofeina.

Danas je tačno mesec dana od kada sam prestala da pijem kofein. Pijem mnogo više vode i osećam se bolje. Možda bih imala bolje efekte da sam popila samo jednu šoljicu kafe ujutru i da sam nastavila da pijem još kafe, ali sam ipak odlučila da napravim radikalan potez.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com