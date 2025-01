Mesec dana pio tri litra vode dnevno: ‘Puno sam mokrio, a dogodilo mi se još nešto’

Januar je za mnoge mesec kada se trude da budu bolji, urade više nego prošle godine i usvoje nove navike poput zamene alkohola dobrom starom vodom. Ako želite da se fokusirate na bolje zdravlje i pitate se odakle da počnete, primer Jutjubera Skota Luua može pomoći. U 2020. ovaj kreator je želeo da sazna da li povećanje unosa vode tokom dužeg vremenskog perioda može uticati na njegovu produktivnost i nivo performansi, piše UNILAD.

Njegova ideja je bila da utrostruči svoj uobičajeni unos vode tokom 30 dana i dokumentuje proces u video snimku na Jutjubu. Kao neko ko ranije nije pio mnogo tečnosti, razumljivo je da je prvi značajan efekat koji je Luu osetio nakon što je počeo da pije tri litre vode dnevno bila potreba da ode u toalet.

Otkrio je da je tokom eksperimenta doživeo „ogromno, ogromno, ogromno povećanje mokrenja”, tvrdeći da je umesto uobičajenih šest odlazaka u toalet sada išao između 12 i 13 puta dnevno. Međutim, primetio je i korisniji efekat pijenja toliko vode u ranim danima izazova – više se nije osećao maglovito ujutru nakon kasnonoćnih sesija montaže video zapisa.

„Sada kada sam započeo ovaj izazov sa vodom, popijem pola litre vode ujutru i to je kao da pijem bistrinu“, objasnio je on. „Odmah osetim razliku u energiji, i to je malo čudno. Međutim, prilično sam siguran da samo moj um reaguje na stimulus ispijanja toliko vode.“ Pored toga, Luu je tvrdio da više ne mora da uključuje popodnevne pauze u svoju dnevnu rutinu. „Pre eksperimenta, svaki dan bih odspavao 20 minuta popodne. Tokom eksperimenta, ovo se smanjilo na šest dana od 30. Energetski nivo: definitivno povećan“, rekao je on.

Zanimljivo, kako je izazov napredovao, primetio je da više ne oseća trenutni nalet energije nakon što je popio vodu. To je verovatno zato što se njegovo telo prilagodilo ogromnoj količini tečnosti koju je unosio. Završavajući svoj uspešan eksperiment, Luu je primetio da voda za piće nije „čarobna pilula“ koja može da reši sve vaše probleme.

„Ako nemate svoj život pod kontrolom, voda će vam samo dati više energije da nastavite da radite neproduktivne zadatke. Međutim, ako imate nameru i fokus, pijenje više vode će vam pomoći da povećate jasnoću i energiju, poboljšate izdržljivost koncentracije, smanjite potreba za dremkom i izazivanje češćeg mokrenja“, smatra Jutjuber.

Od aprila 2020., Luuov video je prikupio 201.000 pregleda i stotine komentara korisnika platforme koji ga hvale. Jedan gledalac je napisao: „Ovo je tako motivišuće i inspirativno. Hvala vam puno na ovome! Tako sam zahvalan.“

„Sećam se da sam jedne godine sva pića zamenila vodom, čak i na porodičnim okupljanjima, i moram da kažem da je to bila moja najbolja godina ikad. Opala mi je nadutost i nisam se osećala tromo posle jela kao kada sam pila sokove“, napisala je jedna korisnica. Treći je komentarisao: „Moj šećer u krvi je pod kontrolom nakon što sam dve nedelje pio više od tri litre vode dnevno. Pitam se da li je dijabetes simptom dehidracije.“

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com