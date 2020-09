Milijarder ispunio neobičnu želju: Razdelio bogatstvo i došao na nulu

Milijarder Čak Fini ostvario je svoj životni san: razdelio je svojih osam milijardi dolara dok je još živ, kako bi mogao da vidi uticaj koji je to napravilo.

“To those wondering about Giving While Living: Try it, you’ll like it”: private equity veteran Chuck Feeney finishes giving away his $8bn+ fortune after 38 years of secret donations. https://t.co/VEBEAs0rUU #GivingWhileLiving #PrivateEquity pic.twitter.com/8YZTTdVYXg

— Invest Europe (@InvestEuropeEU) September 25, 2020