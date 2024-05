Miljenici sudbine: Ako imate ovo slovo na dlanu, pravi ste srećnik

Ako na svom dlanu imate slovo M, znajte da ste veoma posebni…

Hiromantija je drevna umetnost čiji koreni sežu nekoliko hiljada godina unazad do Indije, gde je nastala iz hinduističke astrologije i prvi put pomenuta u kineskoj knjizi I Ching.

Brzo se proširila Azijom i Evropom, nakon čega se Aristotel zainteresovao za nju i preneo znanje Aleksandru Velikom.

Makedonski kralj ga je često koristio da proceni karakter svojih vojnih oficira i pažljivo bi čitao linije njihovih dlanova. Mora da mu je to pomoglo jer za petnaest godina neprekidnog osvajanja nikada nije izgubio nijednu bitku.

