Mislite da su naši vrtići skupi? Cene u Americi će vas šokirati

Jedan od najvećih problema za zaposlene roditelje je da pronađu odgovarajuću negu za dete dok su oni na poslu. Najčešći izbor roditelja su vrtići, a njihova cena se razlikuje od grada do grada. Cena vrtića u Beogradu, na primer, je oko 5.500 dinara. Neki smatraju da je to premalo, nekima je previše, ali kad vidite koliko za vrtić izdvajaju Amerikanci, verovatno ćete se šokirati.

a daycare that was "coming soon" in our old neighborhood a year before izzy was born is now actually opening and they sent out their rate form for infants pic.twitter.com/WL8zFMf8gn

— dad tired (@markpopham) October 29, 2019