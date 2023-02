Mišljenja su podeljena među svatovima: Koliko novca da stavimo u kovertu, a da se ne osramotimo?

Pripreme za venčanje i veliki doček u društvu nekoliko desetina ili nekoliko stotina gostiju troše velike svote novca. Pozvani rođaci i prijatelji često razmišljaju o tome kada odluče da poklone kovertu sa novcem. Šta treba uzeti u obzir pri izboru poklona i koliko dati u koverti za venčanje 2023. godine?

Mišljenja su podeljena među svatovima. Neki tvrde da venčanje treba vratiti mladima, drugi tvrde da se na venčanju ne zarađuje novac. Postoje li neke smernice ili pravila o tome koliko treba dati u koverti za venčanje?

Proverite koji se iznosi najčešće daju na venčanje brata, rođaka ili prijatelja.

Kumovi – koliko dati kumčetu koverti?

Kumovi se često spremaju za venčanje nekoliko meseci unapred. Da li je tačno? Pretpostavlja se da kumovi svojim kumovima najčešće daju novac, i to priličan iznos, jer žele da olakšaju mladima početak. Istina je da se u opipljivom poklonu može uživati godinama, ali veruje se da će novac biti najkorisniji mladima. Naknada troškova venčanja nije dovoljna za kumove. Iznos koji kumovi najčešće stavljaju u kovertu oscilira oko 200 evra, pa čak dostiže i 400 evra.

Uža porodica – koliko staviti bratu ili sestri u koverat?

Najčešće mišljenje je da bi mladencima trebalo barem nadoknaditi troškove restorana za mesta. U zavisnosti od prostorija, to može biti od 20 evra do 50 evra po osobi. Ako želimo da znamo tačno cenu za svadbenog gosta, možemo to proveriti u ponudi svadbenog restorana u koji nas mladi pozivaju. Koliko dajemo u koverti braći i sestrama zavisi pre svega od individualne situacije.

Ako se naša mlađa braća i sestre venčavaju, a naša situacija je stabilna i možemo sebi priuštiti da izdržavamo mlađeg brata ili sestru. Uzmimo u obzir i to koliko je naša porodica velika i koliko ćemo dece prisustvovati venčanju. Starije dete koje ima mesto za stolom može se tretirati kao odrasla osoba u cenovniku restorana.

Svakako, skromniji poklon će dati mlađa braća i sestre, koji ne zarađuju sami ili tek počinju svoj odrasli život. Ovde je takođe važno da li na venčanje dolazimo sa pratnjom ili sami. Slična pravila će važiti za venčanje rođaka.

Venčanje prijatelja – koliko staviti u kovertu?

Ove godine situacija za svatove može biti teža nego prethodnih godina. Neki su čak pozvani na tri venčanja u sezoni. Preovladava mišljenje da ne bismo trebali davati manje od 100 evra po paru za venčanje prijatelja. Ovo je bio odgovor većine ispitanika u anketi koju je sproveo portal za venčanje „Venčanje san“.

Kompleti lonaca, malih kućnih aparata, uključujući blendere, aparate za preradu hrane, takođe kompleti posteljine, ukrasne vaze ili figurice, setovi za kafu, kompleti posuđa, ukrasni vezeni stolnjaci, srebrni pribor za jelo, albumi za fotografije sa venčanja. Sve se to, pre desetak godina, vrlo često poklanjalo kao svadbeni poklon. Trenutno su personalizovani pokloni , čiji element može biti, na primer, fotografija mladog para, veoma popularni . Takođe možemo naručiti poseban snimak za mlade sa željama njihove omiljene zvezde.

Mnogi parovi nakon venčanja naglašavaju da su im opipljivi pokloni vredan suvenir i podsećaju ih i na osobu koja im je dala ovaj poklon i na taj poseban dan.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.