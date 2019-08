Mišljenje stručnjaka uoči početka škole: Roditelji su veći paničari od dece

Slovenački klinički psiholog Aleksander Zadel ističe dva ekstrema u roditeljstvu — roditelje sa očekivanjima, koji su veoma zahtevni i preterano zaštitnički nastrojene roditelje, koji dugoročno predstavljaju najveću opasnost po decu, jer im ne dozvoljavaju da nauče da žive život i da se nose sa teškim situacijama.

Zadel, koji je i direktor Instituta za lični razvoj „Korpus anima ratio“, rekao je povodom početka nove školske godine da su dramatično veći paničari roditelji, dok su deca izdržljiva i uglavnom školu prihvataju kao činjenicu, prenosi mariborski list „Večer“.

Prema njegovim rečima — roditelji, koji shvataju decu i njihovo školovanje kao lični projekat, verovatno će biti anksiozni, jer ih očekuju razgovori o domaćim zadacima, učenju, odgovornosti, rezultatima.

„Danas su ljudi mnogo više veštački povezani nego nekada. Pod tim mislim na povezanost na društvenim mrežama, a ne na ličnu povezanost. Tamo se formiraju neki opšti stavovi, uverenja i očekivanja o tome kako bi škola, nastavnici i deca trebalo da izgledaju. Na ovaj način gubi se odnos prema individualnosti samog deteta, kao i prema nastavnicima i školi“, rekao je on.

Kako je rekao — danas se malo vodi računa o potencijalu deteta, jer vlada mišljenje da smo svi sposobni da postignemo bilo šta, samo ako to dovoljno želimo i ako damo sve od sebe.

„To su velike gluposti“, rekao je on i dodao da se pritisci na dete, poput priče da će loše ocene i to što nije najbolje u razredu na njegov život imati loš uticaj — pre ili kasnije manifestuju, i to upravo na detetu.

„Zato su deca pod velikim stresom, a ne zato što je škola zahtevna“, rekao je Zadel.

(Sputnjik)