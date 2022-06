Misterija koja mnoge muči je razrešena: Da li je moguće zatrudneti tokom menstruacije?

Oni koji praktikuju intimne odnose i tokom menstrualnog krvarenja često se pitaju da li postoji verovatnoća da i u tim danima dođe do začeća, a evo šta kaže nauka

Svaki seksualni odnos koji je nezaštićen može da rezultira začećem ― čak i onaj tokom menstruacije! Zato je verovanje da tokom menstrualnog krvarenja ne može doći do trudnoće jedna od najvećih zabluda kada je reč o pitanjima reprodukcije.

Trajanje menstrualnog ciklusa je individualna stvar: obično traje 28 dana, ali ima zdravih žena kojima je normalno da menstruaciju dobijaju na 25 ili 40 dana.

U slučaju žena čiji ciklus traje prosečnih 28, do ovulacije dolazi 14. dana menstrualnog ciklusa, računajući od prvog dana poslednje menstruacije.

Na to da li će se i kada dogoditi ovulacija utiče horomonski status. Tokom prve faze ciklusa, hormon hipofize folikulostimulirajući hormon (FSH) stimuliše rast folikula i sazrevanje jajne ćelije.

Za to vreme, stvara se veća količina estrogena, koji podstiče oslobađanje luteinizirajućeg hormona (LH), koji dalje utiče na dodatno sazrevanje jajne ćelije i potom izbacivanje jajne ćelije iz folikula. Ako do oplodnje potom ne dođe, jajna ćelija odumire i zajedno sa sluzokožom materice (endometrijumom) izlučuje se u vidu krvarenja — menstruacije.

Verovatnoća da će do trudnoće doći prilikom seksa tokom krvarenja dogoditi je izuzetno niska, ali ona ipak postoji. Obično se to dešava u sledećim situacijama:

Kada žena misli da ima menstruaciju, a zapravo doživljava samo ovulacijsko krvarenje. Ovakvo krvarenje naziva se još i intermenstrualnim i tačkastim, a javlja se kod 5-13 procenata žena. Ono se događa zbog niza razloga: oralne kontracepcije, trudnoće, infekcija, fibroida, polipa, poremećaja krvarenja, kancerogenih promena… Najčešće je takva krv vrlo svetloružičasta ili gotovo ružičasta i traje jedan do dva dana, ali u retkim slučajevima može da bude i smeđe boje i da se ispolji kao obilnije krvarenje s ugrušcima.

Kad ovulacija počne i pre nego što je završeno menstrualno krvarenje.

Kad se ovulacija dogodi koji dan nakon završetka menstruacije, budući da spermatozoidi mogu da oplode jajnu ćeliju 72 sata nakon ejakulacije i ulaska u jajovod.

Kad žena ima kraći menstrualni ciklus od prosečnog i, samim tim, manje vremena između menstruacije i ovulacije.

Najmanja verovatnoća da će žena zatrudneti u prvim danima menstrualnog krvarenja gotovo da je ravna nuli (ali postoji!), a sa svakim novim danom menstruacije ona raste. Na 13. dan od prvog dana ciklusa šansa da dođe do začeća je oko 9 odsto, a iako ovi brojevi deluju nisko ne znači da verovatnoća postoji jer, kao što smo pomenuli, svaki nezaštićen odnos može da rezultira trudnoćom.

