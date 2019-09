Misterija kostiju jedine škotske veštice koja nije spaljena (video)

Lilias Adi umrla je pre 315 godina u Škotskoj, a svake godine 31. avgusta ljudi dolaze na njen grob u kojem nema kostiju i obeležavaju godišnjicu njene smrti. Ona je jedina „veštica“ osuđena na smrt koja nije spaljena i čije je lice tri veka kasnije kompjuterizovano. Sada je toku potraga za njenim ostacima.

Godine 1704. Lilias Adi je uhapšena i optužena da se bavila čarobnjaštvom i da je imala seksulani odnos sa đavolom.

Kao i stotine drugih žena koje su optužene za veštičarenje u 17. i 18. veku u Škotskoj, i Adi je osuđena da umre na lomači nakon što ju je pripadnica lokalne crkve naterala na „ispovest“. Međutim, plamen nije dotaknuo Adi — umrla je ranije u ćeliji u kojoj je bila zatvorena. Istoričari pretpostavljaju da je izvršila samoubistvo.

Meštani su je zakopali na plaži, a da njen duh ne bi mogao da se vrati i da muči žive, grob su prekrili velikim kamenom. Godine 2014. jedan arheolog je pronašao njen grob prazan, bez posmrtnih ostataka.

Njena lobanja i mnoge kosti uklonjene su iz groba oko 1850. godine. Poslednji put viđeni su na izložbi „Empajer“ u parku Belahouston u Glazgovu, 1938. godine.

How to resurrect a 300 year-old witch 💀 #HappyHalloween 🎃 from the University of Dundeehttps://t.co/dPSe4ld8JB pic.twitter.com/rSle6NXu66

— University of Dundee (@dundeeuni) October 31, 2017