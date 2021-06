Misteriozna greška na najpoznatijem teleskopu u svemiru (video)

Teleskop „Habl“ jedan od najpoznatijih teleskopa u svemiru i jedan od najjačih Zemaljskih teleskopa, trenutno ne radi. NASA pokušava da pronađe misterioznu grešku, zbog koje je ovaj teleskop prešao u „bezbedni mod“ rada, u kom su njegovi instrumenti beskorisni.

Jedan od glavnih „Hablovih“ računara iznenada je prestao da radi 13. juna, od kada je teleskop u „sejf modu“, a naučnici NASA pokušavaju da ustanove o čemu se radi, navodi se u saopštenju američke svemirske organizacije.

Radi se o računaru zaduženom za koordinaciju i kontrolu svih naučnih instrumenata na teleskopu, što znači da ne može da obavlja svoju funkciju i da je potpuno beskoristan, piše „Lajvsajens“.

NASA continues to work to resolve an issue with the payload computer on the Hubble Space Telescope, which halted on June 13.

Launched in 1990, Hubble has contributed greatly to our understanding of the universe over the past 30 years. https://t.co/qEmIUQCtuX

— Hubble (@NASAHubble) June 18, 2021