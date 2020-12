Misteriozna tragedija broda Dunav: Stigla poslednja poruka, onda je nestao

Pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima 28. decembra 1980. godine nestala su 32 pomoraca s broda „Dunav“, koji je potonuo u Tihom okeanu.

Bila je to najveća pomorska nesreća trgovačke mornarice nakon Drugoga svetskog rata u kojoj je netragom nestao brod „Dunav“ riječke Jugolinije, koji je krenuo na poslednju plovidbu 20. oktobra 1980. iz kanadske luke Hamiltona, nakon čega je nakratko pristao u američkoj luci Hampton Roadsu

U Los Anđeles je uplovio 9. decembra, napunio tankove gorivom i krenuo prema kineskoj luci Tsingtao, do koje nikad nije stigao. Bio je napunjen teretom, i to s oko 12 hiljada čeličnih proizvoda, s još 11 hiljada tona papira i druge robe. Nakon dvadesetak dana, brod je doplovio do sredine Tihog okeana, gde ga je zahvatilo veliko nevreme.

Prema poruci koja je s „Dunava“ u tim trenucima poslata najbližem brodu, a to je bio brod „Banija“ dubrovačke Atlantske plovidbe, koji je bio predaleko i nikako nije mogao da pomogne, talasi su bili visoki deset metara. Orkansko nevreme polomilo je na „Dunavu“ prednje dizalice i oštetilo pramac broda u koji je počelo da tone u more.

Najbliža japanska luka Jokohama bila je udaljena oko 700 nautičkih milja.

Misteriozna tragedija

Brod „Dunav“ nestao je sa svim članovima posade u Tihom okeanu.

Brod je izgrađen sedam godina ranije, 1973. u brodogradilištu u italijanskom gradu La Speziji.

Iz Jugolinije su odlagali da izdaju saopštenje o tragediji broda i njegove posade. Tek pet dana nakon havarije, 2. januara 1981. otkrili su da više nemaju vezu s brodom.

Japanska Agencija za pomorsku bezbednost prekinula je aktivnu potragu 1. januara, a riječka Jugolinija još se nije oglasila o velikoj nesreći. Tek 10. januara 1981. godine, trinaest dana nakon tragedije, brod i posada službeno su proglašeni nestalima.

