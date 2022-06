Misteriozno stvorenje u zoo vrtu, ljudi zgranuti!

Neobjašnjivo.

Zvaničnici u gradu Amarilo u Teksasu u sredu su zatražili pomoć u vezi sa posebnim problemom: identifikovanjem „čudne“ životinje nalik čoveku koja je viđena ispred lokalnog zoološkog vrta prošlog meseca

Grad je podelio fotografiju stvorenja na društvenim mrežama i saopštio da je snimljena u ranim jutarnjim satima 21. maja ispred zoološkog vrta Amarilo.

– Da li je to osoba sa čudnim šeširom koja voli da šeta noću? Čupakabra? Imate li ideju šta bi mogao da bude ovaj neidentifikovani objekat Amarilo? – pisao je grad.

Članovi zoološkog vrta nehajno su gledali snimke sa kamera kada su naišli na fotografiju misteriozne pojave, kaže Majkl Kašuba, direktor odeljenja za parkove i rekreaciju u gradu Amarilo. On je u četvrtak za CBS Nevs rekao da kamere snimaju samo fotografije i da sada poznata slika gleda na otvoreni deo parka odmah ispred zoološkog vrta koji nema gust saobraćaj. Rekao je da mu je član osoblja poslao sliku, a nakon razgovora sa drugim kolegama, postigli su konsenzus:

– Niko nije mogao da shvati šta je to i zato smo odlučili da se obratimo našoj zajednici da vidimo da li ima bilo kakvih razmišljanja o tome šta bi to moglo da bude – rekao je on.

Zahtev je inspirisao desetine odgovora i poziva za video snimak incidenta. Mnogi korisnici društvenih medija mislili su da bi to mogao biti hodač po koži — mitološko stvorenje u tradiciji Navaha koje može da se promeni u životinju.

Jedna osoba na Fejsbuku je napisala: „Jasno je da je mladi vukodlak… nije velika stvar“.

Kašuba je rekao da nijedna životinja nije povređena i da u tom trenutku niko nije bio u objektu. Što je najvažnije, nema osećaja straha, rekao je – „samo više radoznalosti“.

– To je samo veoma jedinstvena slika na veoma jedinstvenoj lokaciji – rekao je on za CBS Nevs.

