Mistični znakovi: Ove 4 stvari ukazuju da ste imali prošle živote

Neke situacije tumačimo kao deža vi, ali dr Brajan Vajs ima drugačije mišljenje

Možda ste se nekada zapitali zašto se plašite gužve ili neke životinje? Možda postoji malo mističniji odgovor na ova potpuno uobičajena pitanja.

Ovo su neke situacije koje ukazuju na to da ste imali prošle živote:

1. Imate osećaj da vam je nešto neverovatno poznato, ali ne možete da objasnite zašto.

– Na primer, jedna moja pacijentkinja je počela da se oseća anksiozno tokom medenog meseca u Grčkoj. Kada su ona i njen suprug krenuli dalje za Rim, ona se potpuno smirila. Kada je došla kod mene, radili smo na njenom prošlom životu i saznali da je zapravo bila ubijena u staroj Grčkoj. Sada nije imala pojma šta joj je, ali anksioznost se probudila i to iz tako dalekog vremena – kaže doktor Vajs.

Tokom prisećanja prošlog života je, naime, moguće izlečenje, moguće je oporaviti um, duh i telo, kao i ojačati sadašnjicu. Najčešće se znaci prošlog života pojašnjavaju kao déjà vu (senzacija koju osećate, kao da ste nekoga već pre upoznali, ili kao da ste nešto već videli pre).

2. Sanjate snove koji su toliko realni da niste sigurni da li ste ih uopšte i sanjali.

Imate li snove koji su toliko jasni, i idu i do najsitnijih detalja vas samih u različitim vremenima? To takođe može biti sećanje na prošli život. Kao što sam napisao u svojoj knjizi, sećanja na prošli život nisu obavezno sećanja, već to mogu biti i neki simboli, nešto što treba biti interpretirano tako da mi sada možemo da razumemo kao jasnu poruku“.

3. U stanju ste da odlično rešite test iz istorije (a bez mnogo učenja).

Talenti, kapaciteti, stvari koje vam se dopadaju, stvari koje vam se ne dopadaju, privlačnost, ili averzija… sve to mogu biti tragovi prošlog života. Ako vas neki ljudi ili kulture privlače na neki poseban način, a nisu vam poznati, sve je to trag. Ukoliko ste sposobni da za nešto učite znatno manje od ostalih oko sebe, a sa upola manje truda, mislite o tome, jer ste možda bili upravo tu ili govorili baš taj strani jezik.

4. Osećate da je neko vaša „srodna duša“.

Često se dešava da putujete kroz mnogo različitih života sa potpuno istom grupom duša. Ja ih nazivam grupom srodnih duša, pratilaca, porodica. Možda se veze menjaju iz života u život, ali duše su iste, na primer: vaša prabaka se može reinkarnirati u vašu unuku. Posmatrajući stvari na ovaj način, mi nikako ne gubimo one koji su nam dragi, već se s njima sretnemo kasnije na onom svetu, ili čak opet na ovom, zbog reinkarnacije. U knjizi „Čuda se dešavaju“ radio sam na mnogo primera reinkarnacije. U jednom slučaju Mišel, čija je majka umrla kada je ona bila mala, je bila vrlo zadovoljna činjenicom da su njih dve bile zajedno još pre srednjeg veka. U to vreme, bile su muž i žena.

