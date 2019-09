Mlada majka poludela zbog onog što svekrva uradila u porodilištu

Svaki plan za rođenje deteta može brzo da e izjalovi, ali majke jedine odlučujete koga žele pored sebe na taj važan dan.

Zato se jedna mama iz Velike Britanije uzrujala kad se njena svekrva ušunjala u sobu za oporavak i prva uzela u naručje njeno novorođeno dete.

Naime, mama je pre porođaja rekla svom suprugu da ne želi posete nakon porođaja.

Porođaj je počeo, ali se ubrzo zakomplikovao. Budući otac se jako uplašio i nazvao svoju majku, koja je inače doktorka u istoj bolnici. Ubrzo je došla na odeljenje za opravak na kom je ležala njena snaja, iskoristivši svoju propusnicu za ulaz.

„Nisu me pitali da li je u redu da ona bude tu, a budući da je tek trebalo da me zašiju, držala je moju ćerku pre mene“, napisala je na forumu Mumsnet razočarana mama. Osim što je ljuta na svekrvu, besna je i na muža koji je to dopustio.

Druge mame su joj pružile podršku govoreći da je u pravu.

„Imaš apsolutno pravo da se osećaš povređeno i ljuto. Takođe se imaš pravo ljutiti na muža koji nije pružio podršku i zaštitu. Prvo, svekrva nije smela da koristi svoju karticu s posla da uđe u područje u kojem si ti bila i drugo, osoblje je trebalo da je zaustavi pre nego što je došla“, napisala je jedna mama.