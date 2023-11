Mlada mama prošla pakao nakon porođaja: „Svekrva mi je postala smrtni neprijatelj, a onda sam saznala…’

Čariti Horton (35) patila je od postporođajne psihoze i mislila je da njena svekrva kuje zaveru protiv nje. Ona je otkrila da je dve godine nakon porođaja i dalje imala neke simptome, piše The Sun.

Čariti je ostala trudna posle veštačke oplodnje u avgustu 2020. i bila je presrećna sa suprugom Sarom (34), vozačicom kamiona.

Čariti je rodila trojke, Rejn, Popi i River, u martu 2021. godine, a po dolasku kući iz bolnice jedva je spavala nedelju dana. U početku je mislila da je samo „malo neraspoložena“, ali se ubrzo njeno stanje pogoršalo i mislila je da izgladnjuje svoje bebe, uprkos činjenici da su odlično napredovale i da joj je supruga pomagala da se brine o njima.

Chariti je na kraju „izgubila kontrolu nad svojim životom“ i verovala je da njena svekrva Šeril Horton (54) krije njene lekove. Ali to i nije bilo najgore jer je mlada mama verovala da će njene bebe pojesti pas njene svekrve, da ju je žena ostavila i da čuje i vidi kroz zidove svoje kuće.

Terapiji se vratila nakon hospitalizacije

Posle mesec dana, Čariti je primljena u bolnicu nakon što je hrabro priznala da ima samoubilačke misli.

Na sreću, brzo se oporavila i posle dve nedelje bolničkog lečenja poslata je kući. Međutim, neki simptomi nisu potpuno nestali. I dalje je bila ljuta na svoju svekrvu i bila je paranoična. Čariti je mislila da joj radi svašta da bi je „još naljutila“ i da bi se osećala „anksiozno“ i da bi se „svađala sa njom“.

Čariti se vratila na terapiju u decembru 2022. i sada se oporavila od svoje psihoze i „oseća se kao potpuno druga osoba“ i „spremna je da nastavi sa svojim životom“.

„Imala sam osećaj gorčine 18 meseci i zbunjenost zbog toga. Osećala sam se kao da nisam prebolela iskustvo onoga što se desilo. I dalje je bilo veoma traumatično i bila sam prilično ogorčena zbog toga. U decembru 2022. ponovo sam kontaktirala tim za psihoze i obavili smo terapiju za razgovor“, rekla je Čariti.

‘Osećala sam da nema spasa’

„Posle hospitalizacije i stalnih epizoda psihoze, iako se potpuno oporavite do trenutka kada ponovo počnete sa terapijom, možete dobiti ozbiljne simptome. Bilo je gorkih osećanja i zbunjenosti oko toga da li mi je svekrva radila zaista strašne stvari. To se dešavalo kod mene“, rekao je on. Nikada više neću dobiti priliku da odgajanje trojki učinim lepim iskustvom. Ali osećam se kao da smo Sara i ja sada mnogo više zajedno kao par nakon terapije“, dodala je Čariti i otkrila kako se osećala nakon porođaja.

„Stalno sam razmišljala o tome da tresem bebe jer je u otpusnom pismu pisalo da to ne treba da radiš ako vrište. Stalno sam mislio da će bebe umreti. Sarina mama se preselila kod nas sa najslađim psom kojeg ste ikada vidjeti, ali ja sam stalno brinula da on napada bebe“.

„Mislila sam da moja svekrva krije moje lekove i ubeđuje ženu da me ostavi. Ponašala sam sam se sumanuto i pisala mnogo beleški i misli su mi bile stvarno zbrkane. Nisam spavala, niti sam osećala potrebu da spavam. Inače volim da spavam, ali zbog psihoze nisam mogla“, rekla je Čariti, koja je psihički tonula sve dublje i dublje.

„Na kraju sam imala halucinacije. Izgubila sam potpunu kontrolu nad svime. Imala sam samoubilačke misli i osećala sam da nema izlaza“, otkrila je Čariti, koja sada pomaže drugim ljudima i podstiče ih da potraže stručnu pomoć, prenosi Net.hr.

