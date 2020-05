Mladi američki glumac izvršio samoubistvo? (foto)

Američki glumac Hagen Mils, poznat po ulozi u seriji „Baskets“, pronađen je mrtav, a sumnja se da je izvršio samoubistvo nakon što je pucao u majku svog deteta, Eriku Prajs.

Actor Hagen Mills has died at age 29 after police say he shot the mother of his child before turning on himself. https://t.co/sLLaecIg2v pic.twitter.com/66iSw1v4Mj

— E! News (@enews) May 20, 2020