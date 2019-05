Mladi danas žive u – „seksualnoj suši“!

Antička Grčka dala nam je porekla imena i koncepta homoseksualnosti, homofobije i nimfomanije, kao i narcizma i sodomije.

Rimljani su slobodno razgovarali sa drugima u toaletima i podjednako su se odnosili prema zajednici kada je u pitanju seks, sa reputacijom lascivnosti i orgija, piše, između ostalog, Roza Džordž, kolumnistkinja Gardijana i Njujork tajmsa. Gruzijci su, kako se veruje, bili „pogani“, a Viktorijanci su bili čedni i hipokrite. (Sve ovo je delimično istinito). Volimo da koristimo seks kao ogledalo jedne ere i da donosimo odluke u skladu sa tim. Šta ćemo onda sada učiniti od sebe?

Ovo je do sada najseksualnije doba, zar ne? Liberalni smo u vezi seksa kao nikada do sada. Časopisi redovno objavljuju članke o seksualnim pozama, masturbaciji… Erotske knjige su bestseleri, ma kako loše bili napisane. Televizije emituju rijaliti emisije u kojima se učesnici prikazuju neretko nagi, usred seksualnog čina… Da je seksulani izbor prodavnica to bi bio hipermarket sa pregršt rafova koji nude šaroliki izbor: za „strejt“ populaciju, homoseksualce, biseksulace, transeksulace…

U ovoj seksualno-pozitivnoj verziji realnosti, piše dalje Džordž, oslobođeni smo stega crkve i religije i „zagušljivih“ porodičnih očekivanja; slobodni smo i uživamo u tome. Društveno veći liberalizam podudara se sa boljim naučnim razumevanjem seksa i delova tela. Naučna istraživanja pokazuju da klitoris, iako manji od penisa, ima mnogo više nervnih završetaka. Uprkos tome što svaki holivudski i drugi scenarista veruje, konačno možemo prihvatiti da više od 30 odsto žena neće doživeti orgazam samo penetracijom.

U poslednjih nekoliko godina kampanja pokreta „Me Too“ zahteva od nas da iznova razmislimo kako moć funkcioniše u odnosu na seks. Upotreba moći od strane muškarca za dobijanje seksa je stara koliko i rimska brda. Nažalost, i dalje je endemska – uz užasno niske stope krivičnog gonjenja za silovanja – ali nešto u toj ravnoteži moći moglo bi se promeniti, za opšte dobro.

Postavlja se pitanje koliko je utešna današnja seksualno pozitivna vizija? Koliko smo sofisticirani i liberalni? U jednom nedavnom izdanju časopisa „British Medical Journal“ objavljena je studija Natsal – tri obimne nacionalne ankete o seksualnim stavovima, od kojih je poslednja urađena 2012. Iako je Britanac u fokusu studije Natsal – neki od nalaza studije primenjivi su globalno: širom sveta imamo manje seksa i više smo uznemireni zbog toga. U Velikoj Britaniji kod ljudi starijih od 25 godina prisutan je pad seksualnih odnosa i kod onih parova koji su dugo zajedno. U Sjedinjenim Državama, stariji od 50 godina prednjače po padu učestalosti seksa, dok su se finski muškarci srednjih godina izjasnili da češće upražnjavaju seks. U Japanu je najviše seksualne neaktivnosti zabeleženo kod mladih samaca. Milenijalci generalno upražnjavaju seks manje od svojih roditelja; Mladi ljudi su u nekoj vrsti “seksualne suše”.

Postoje i neke druge zabrinjavajuće činjenice: devojčice od devet godina podvrgavaju se operaciji kako bi modifikovale svoje vulve, dok se procenat labioplastike (korekcija unutrašnjih usmina vagine) povećavaju iz godine u godinu. Sada postoji labiaplastika poznata kao „Barbie“, koja smanjuje ženske genitalije na glatku, jednoličnost nalik lutkama.

Razlog tome je, pojašnjavaju stručnjaci, što se uz svu pozitivnost savremenog doba šalje još jedna poruka: vi ste neadekvatni i pogrešni. Ako ne želite da jedete gvakamole sa tela svog biseksualnog ljubavnika dok višestruko doživljavate orgazam u najmanje tri različite poze, šta nije u redu sa vama?

Istovremeno imamo situaciju da je razgovor između terapeuta za bračne parove Ester Perel i Teda o „tajnoj želji u dugoročnoj vezi“, pregledan 17 miliona puta na Jutjubu, piše dalje kolumnistkinja Gardijana. Svi ovi brojevi i činjenice ukazuju na jaz između javne, digitalne verzije seksa i stvarnosti: da mi ne dobijamo dovoljno toga i onda kada dobijemo, to nije zadovoljavajuće.

Naš seksualni krajolik može izgledati kao obećana zemlja, ali ne žele svi da putuju tamo. Brak je nekada bio jasniji: ekonomski aranžman sa jasnim, ali ne i poštenim očekivanjima. Za žene, bezbednost, dom i deca i pravo da ne budu silovani od strane najbližeg moćnog čoveka, ili bar manje verovatnoće da se to desi. Za muškarce, nasledstvo. Sada, kako kaže terapeutkinja Perel, pored toga želimo da nam naš partner bude najbolji prijatelj, osoba od poverenja, strastveni ljubavnik.

Žene srednjih godina navele su iscrpljenost kao jedan od glavnih razloga zbog kojih imaju manje seksa. Trend rađanja u kasnijim godinama, samim tim i odgajanje dece u srednjovečnom dobu, da se nađemo pri ruci ostarelim roditeljima, plus posao sve to zajedno objašnjava zašto je mnogima krevet mesto samo, ako je ikako moguće, da se odmore i naspavaju.

Podaci pokazuju da je pad upražnjavanja seksa naročito primetan tokom 2007. i 2008. U 2007. godini iPhone je lansiran, a 2008. godine svet je pao u recesiju. Anksioznost, stres i iscrpljenost doveli su do toga da milioni ljudi dobiju antidepresive (jedan od šest Britanaca u 2017.) – a takva terapija utiče i na libido. „Ako bi učestalost seksualnog kontakta služila kao barometar za opštu ljudsku povezanost“, napisali su autori „British Medical Journal“, „onda bi pad upražnjavanja seksa mogao biti znak uznemirujućeg trenda.

„Svakako da mnoge vrste imaju isključivo reproduktivni seks. Imati pored toga i erotski život je bonus i blagoslov. Ali to je takođe izvor uznemirenosti, nezadovoljstva, zbunjenosti, frustracije, misterije, brige, uživanja i opsesije. Jedno je sigurno, naše seksualne aktivnosti i želje, ali i naše brige, strahovi i pitanja o seksu će nadživeti sve nas.

(Š. M./Gardijan, Danas)