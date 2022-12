Mladoženja otkrio da je izbacio majku i sestre sa venčanja zbog ove šale, da li je u pravu?

Jedan mladoženja izbacio je članove porodice sa svog venčanja nakon što je njihova šala otišla predaleko. On je na Reditu objavio svoju priču i pitao je ljude da li je pogrešio ili ne. U svojoj objavi 33-godišnji muškarac je napisao da dolazi iz velike porodice, koju uglavnom čine žene – tetke, rođake, ali i majka, maćeha, polusestra i baka.

Objasnio je da su sve žene u njegovoj porodici poznate po tome što zbijaju šale i da se stalno međusobno zadirkuju.

„One su kao neka toksična jedinica zadirkivale i zafrkavale svaku novu ženu koja uđe u porodicu postavljajući joj ‘testove’ da bi videle da li ta nova žena zaslužuje da bude deo familije“, otkrio je.

Kada je upoznao svoju novu devojku, koja mu je sada supruga, izričito je rekao svojoj porodici da ne smeju da je maltretiraju na bilo koji način. Uprkos upozorenju, njegova porodica nije poslušala i nastavila je da komentariše njen izgled i posao i to iza njegovih leđa, na Fejsbuku.

Kada je to saznao, sve ih je naterao da joj se izvine, rekavši im da ih, ako to ne učine, neće pozvati na venčanje.

„Svi su se odmah izvinili i doneli poklone za moju ženu“, napisao je on. A onda su stvari eskalirale.

Na dan venčanja, njegova porodica je htela da se obuče u belo i dođe na venčanje. Mislili su da je to super šala i da će takav potez biti završni test za verenicu. Hteli su da prate njenu reakciju. Na sreću, on je saznao za to pre same ceremonije.

„Brat me je upozorio pa sam najavio da ću ih sve izbaciti, uključujući i moju mamu, ako se bilo ko od njih pojavi u belom.“

Kada se suočio sa članovima svoje porodice, uveravali su ga da to nije istina i da nikada ne bi tako nešto učinili, ali na dan njegovog venčanja svi do jednog su se pojavili u belom.

Kada ih je video, rekao im je da moraju da napuste svadbu. Pošto je pokušao da izbaci mamu i tetku, one su to odbile, ali je mladoženja ostao nepokolebljiv.

„Pretio sam da ću preduzeti oštrije mere i moja mama je bila ljuta, govorila mi je da se sklonim, ali je nisam pustio unutra. Naterao sam je da ode dok su muškarci u porodici gledali zapanjeni. Moj tata je bio na mojoj strani i podržao me je“, otkriva on.

Njegova mlada supruga je bila povređena postupcima njegove porodice i njihovom idejom o tome šta je „šala“, dok su žene u njegovoj porodici bile besne zbog izbacivanja.

„Moj rođak me je kasnije osudio na društvenim mrežama rekavši da sam izbacio sve žene sa venčanja jer je moja žena bila toliko nesigurna da nije mogla da podnese prisustvo drugih žena na svom venčanju“, napisao je, a prenosi Your Tango.

Njegova majka je kasnije tražila da zajedno sa ženom dođe kod nje i izvini joj se, a iz svega su ga isključili.

„Tvoja porodica je toksična i tako sam tužna zbog toga šta su uradili tvojoj ženi, ali i toliko srećna zbog nje, što ima muža koji će je podržavati i čuvati je“, napisala je jedna korisnica Redita.

Drugi korisnik je dodao: „Šala je samo šala ako se svi na kraju smeju. U suprotnom, to je samo maltretiranje. Bravo što stojite na svom mestu i podržavate svoju ženu. Zapamtite da niste vi pokvarili dan, već svi ostali. “

Još jedan komentar je bio: „Bravo što ste se zauzeli za svoju suprugu. Dobro ste to izneli, ali emotivni ucenjivači koriste porodicu da bi izvršili pritisak na žrtve da pristanu na zlostavljanje.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.