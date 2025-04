Mladoženja šokantnim potezom upropastio venčanje: ‘Ženo, odmah traži poništenje braka!’

Jedna od najromantičnijih i najživopisnijih tradicija na svadbama je svakako sečenje torte. Taj slatki trenutak, u kojem partneri zajedno seku prvi komad i simbolično ga nude jedno drugom, predstavlja ljubav, saradnju i zajednički početak. Ali kada se taj čin pretvori u neprijatan i ponižavajući prizor, opasno se prelazi granica.

U viralnom videu koji je na X platformi prikupio više od 20 miliona pregleda, mladoženja je bukvalno gurnuo glavu svoje novopečene supruge u svadbenu tortu tokom ceremonije.

And they lived happily and ever after… pic.twitter.com/FKo0F0jOUC

